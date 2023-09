Familiares del hombre que murió atropellado en la 9 de Julio piden la detención del polista

La víctima fatal quedó tendida sobre la cinta asfáltica y no se ve que alguien frenara para intentar ayudarlo. “Esta persona (Cruz Novillo Astrada) lo abandonó, no paró a asistirlo. Más allá de lo que haya pasado, lo mató y huyó”, se quejó Florencia, la hermana de Germán Bello, en diálogo con TN.

Al día siguiente del choque y tras su declaración, la Justicia le otorgó la excarcelación a Novillo Astrada, pero le prohibió salir del país. Según indicó una fuente que participó de trámite, el joven deportista “contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa” y “negó su responsabilidad en el hecho”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Tras la queja de abandono de persona para con su hermano, la mujer, que se enteró del hecho por los medios de comunicación, aseguró que todavía no saben qué decisión tomarán con respecto a la causa, pero sí dejó en claro que harán “hincapié en el destrato que de la Justicia". "Nosotros fuimos las víctimas”, subrayaron.

“Estuvimos varios días para que nos entreguen el cuerpo y nos autorizaron a retirarlo el viernes a la noche”, sostuvo, y aclaró que esto ocurrió ya que no tenían asignado un juez en la causa.

El hombre que fue atropellado por el polista Novillo Astrada en la 9 de Julio tenía antecedentes

Al momento del choque, Germán Bello no portaba documentos, pero tras realizar el cotejo de huellas dactilares, fue identificado y se constató que la víctima tenía antecedentes por homicidio y robo.

Además, tenía problemas de adicciones, vivía en diferentes refugios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los sábados y domingos iba a visitar a su familia. “Ese fin de semana no vino y aparentemente se iba a un refugio, se había comprometido a ayudar”, contó la hermana.

En cuanto a los antecedentes penales por distintos sucesos ocurridos entre 2008 y 2021, Florencia defendió al hombre de 36 años al considerar que “fue condenado y cumplió su condena”, y a la vez aseguró que dichos antecedentes trascendieron porque “querían ensuciar a la víctima”.

“La familia de Novillo Astrada no se comunicó con nosotros y la Justicia no actuó con igualdad para las dos partes. Consideramos que no tendría que estar libre”, sentenció.