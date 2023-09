El polista Cruz Novillo Astrada fue liberado después de declarar.

"Llegaron los informes de la pericia toxicológica y de orina. Ni bien fue detenido, se le extrajo sangre para determinar si había consumido algún tipo de estupefaciente y la muestra de orina para saber si había consumido droga. Ambas dieron negativo. Lo consideran como un homicidio culposo simple, por lo que se determinó que sea liberado", agregó el especialista en policiales sobre los resultados de diferentes pruebas realizadas al polista.

En diálogo con el móvil con el periodista Hernán Nucera en El Diario, el abogado de Novillo Astrada, Rafael Cúneo Libarona, confirmó que su defendido fue liberado y recordó el hecho: "Novillo llamó al 911 a las 5:17 y yo también llamo a las 6:52 y hablo con personal policial y aviso. Dos minutos antes, hubo cuatro llamados a la comisaría avisando que estábamos llegando. La reacción fue rápida".

Luego, destacó la reacción del polista tras el suceso. "Acá es muy importante que a pesar del accidente y haber atropellado a una persona de, a mi modo de ver, la impericia de un peatón, la valentía de Cruz Novillo de llegar a su casa, contarle a su madre y volver a la comisaría. Eso es algo muy valorable", resaltó.

En tal sentido, concluyó sobre lo que ocurrió con la víctima. "Él no intentó esconder nada. No estaba perseguido. Es una situación no buscada, obedecen a las impericias. Él reconoció que no pudo frenar. La muerte no fue por el abandono, sino por el impacto. Acá nadie intenta disfrazar nada. El juez dijo que si bien podría haber frenado y eso puede generar duda sobre el imputado, la realidad es que volvió con el padre y la madre", marcó.

La declaración de Cruz Novillo Astrada

El polista Cruz Novillo Astrada, que atropelló y mató con su camioneta a un joven en Retiro, declaró por Zoom ante el juez Carlos Bruniard.

"Contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa" y "negó su responsabilidad en el hecho", indicó a Télam una fuente que participó del trámite. Además, añadió que "dieron negativos" los exámenes de alcoholemia y de estupefacientes realizados sobre muestras de sangre y orina de Novillo Astrada.

En cuanto a la declaración, Cúneo Libarona subrayó que su defendido "va por la verdad porque podría haberse negado a declarar y declaró durante dos horas". Además, advirtió que Novillo Astrada no tiene antecedentes penales: "La Corte en los últimos años dice que si la persona tiene apego al proceso y no entorpece el accionar de la justicia tiene derecho a transitar el proceso en libertad".