Fabián Gianola fue sobreseído en la causa por abuso sexual iniciada por Fernanda Meneses

Sin embargo, en las últimas horas dieron a conocer que el actor fue sobreseído de los hechos por los que lo acusó Meneses. La denuncia de la víctima se radicó formalmente en 2019 en el que indicó que el primero de los abusos fue mediante acceso carnal, vía vaginal que data de 2011, y el segundo ocurrió en agosto del año 2017, en el interior de uno de los camarines de Canal 9.

La denuncia de Fernanda Meneses contra Fabián Gianola

La denuncia consta de dos hechos por lo que es acusado de tentativa y otro consumado, el primero: cuando el actor se presentó en la casa de Meneses y abusó sexualmente de ella. Por lo ocurrido, estuvieron varios meses sin hablarse hasta que retomaron el contacto a fines de 2012/comienzos de 2013, según indica en el expediente.

El segundo delito ocurrió en 2017, Gianola estaba realizando una tira televisiva con Meneses en canal 9 y él se le presentó en el camarín, intentó besarla por la fuerza y hasta llegó a desabrocharse el pantalón con intención de accederla. Ella se negó y en ese momento él le había dicho: "mi amor las oportunidades se dan una sola vez en la vida, el tren pasó". Luego ella fue desvinculada del programa.

Fernanda Meneses fue amiga y colega del actor durante casi 20 años. En 2018 realizó una denuncia mediática y relató: "En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras". "Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron", contó Fernanda.

Sobre Gianola, sostuvo que "no quisiera decir que es un psicópata pero está muy al límite, debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo, 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él".