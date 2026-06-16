Que 20 años no es nada: Lionel Messi marcó en su sexto Mundial el mismo día que convirtió su primer gol mundialista Dos décadas después de aquel estreno goleador en Alemania 2006, Messi volvió a dejar su huella un 16 de junio. Esta vez, con un récord histórico: se transformó en el primer jugador en convertir en seis Mundiales distintos. Por Agregar C5N en









Del 2006 al 2026: 20 años de una leyenda.

En una coincidencia que parece escrita por el destino, Lionel Messi volvió a gritar un gol en una Copa del Mundo exactamente el mismo día que lo hizo por primera vez, hace dos décadas. Este 16 de junio de 2026, durante el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el capitán abrió el marcador con un golazo que desató la locura en Kansas City. A los 38 años, y en lo que representa el inicio de su "último baile", el astro rosarino demostró que su vigencia sigue intacta.

El recuerdo de aquel 16 de junio de 2006 en Gelsenkirchen cobró hoy más fuerza que nunca. En aquel entonces, un joven Messi de apenas 18 años con la camiseta número 19 ingresaba desde el banco para debutar ante Serbia y Montenegro. En solo 15 minutos de juego, asistió a Hernán Crespo y, a los 88 minutos, anotó el 6-0 definitivo tras un pase de Carlos Tevez, sellando su primer tanto en estas competencias y dando inicio a una historia de leyenda.

messi gol argelia Con su gol ante Argelia, Messi estableció un récord absoluto de longevidad: 20 años exactos entre su primer y último gol en Mundiales. Con esta marca, el capitán argentino superó a Cristiano Ronaldo, quien ostentaba una brecha de 16 años y 164 días entre sus goles de 2006 y 2022. Además, Leo hizo historia grande al transformarse en el primer futbolista de todos los tiempos en disputar seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, logrando marcar en ellas a lo largo de dos décadas.

El camino entre aquel pibe de pelo largo y el actual campeón del mundo estuvo marcado por la perseverancia, desde las duras críticas y renuncias temporales hasta la gloria absoluta alcanzada en Qatar 2022. Hoy, como líder de una generación encabezada por figuras como Julián Álvarez y Enzo Fernández, Messi suma 15 goles totales en Mundiales tras el doblete, quedando a solo un grito de alcanzar el récord histórico del alemán Miroslav Klose.