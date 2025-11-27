Bomberos controlaron el incendio en el Cerro Otto: la Policía arrestó a un joven que habría originado las llamas

Brigadistas del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) controlaron el incendio que se desató en el día de ayer en una de las laderas del Cerro Otto, en Bariloche, provincia de Río Negro. Además, las autoridades demoraron a un joven que estaría relacionado con el origen del fuego.
Desde Bariloche, la periodista Luciana Avilés contó para la pantalla de C5N detalles sobre el despliegue de bomberos para combatir el fuego: "Se desató en la hora de la siesta, comenzaron a ver varios focos activos a la vez. En las últimas 48 horas se registraron seis focos en esta zona", sentenció.
Las condiciones climáticas complican aún más la situación: temperaturas cercanas a los 30 grados y vientos intensos generaron un escenario altamente combustible. "No es casual que corra viento, que haga calor y que se produzcan focos simultáneos", señaló la periodista, cerca de esos lugares donde comenzó el fuego, testigos han visto a jóvenes con bidones de nafta.
Por estos incendios, hay ya una persona detenida, encontrada en la zona de los focos ígneos sin documentos y sin poder explicar su presencia allí. La justicia investiga si actuó solo o si forma parte de un grupo organizado.
"Se le preguntó qué hacía ahí y su respuesta fue dubitativa. Además, no se lo pudo identificar porque no tenía documentos. Se investiga si está involucrado en la causa. Se inició un expediente para determinar el origen del fuego y si hay personas responsables por intencionalidad o negligencia", informaron fuentes policiales al periódico Río Negro.
Durante el día de ayer, apenas se inició el incendio, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, compartió un posteo en redes sociales donde detalló que "las primeras evaluaciones indican un presunto origen intencional. Vamos a investigar a fondo este hecho: prender fuego un cerro no es una travesura, es un delito que pone en riesgo vidas y viviendas. No vamos a permitirlo y caerá todo el peso de la ley sobre los culpables".