25 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno prohibirá el ingreso a eventos deportivos a personas que se manifestaron contra la reforma laboral: quiénes son

El Ministerio de Seguridad aplicó restricciones por tiempo indeterminado a siete personas identificadas en los incidentes de febrero contra la reforma laboral.

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El Gobierno prohibirá el ingreso a eventos deportivos a personas que se manifestaron contra la reforma laboral
El Gobierno prohibirá el ingreso a eventos deportivos a personas que se manifestaron contra la reforma laboral

El Ministerio de Seguridad anunció la prohibición del ingreso a eventos deportivos a personas acusadas de haber protagonizado disturbios durante las protestas contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso.

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Según el comunicado oficial, la medida alcanza a quienes fueron identificados en los episodios del 11 y 19 de febrero, jornadas marcadas por enfrentamientos, destrozos y agresiones tanto a efectivos de seguridad como a bienes públicos y privados. De acuerdo con la cartera, los involucrados arrojaron proyectiles, objetos contundentes e incluso bombas molotov, además de obstaculizar el tránsito y generar situaciones de riesgo.

La resolución se apoya en actuaciones iniciadas por la Policía Federal Argentina, que encuadró los hechos bajo las figuras de “atentado y resistencia a la autoridad”, con intervención de la Unidad de Flagrancia Este. A partir de esas investigaciones se logró individualizar a los participantes.

El Ministerio recordó que el 12 de marzo de 2025 se modificó la Resolución 354-E/2017, habilitando la aplicación de estas restricciones no sólo en el ámbito de espectáculos deportivos, sino también frente a conductas violentas en manifestaciones públicas. Es decir, se extiende el derecho de admisión más allá de los estadios, en línea con una política de endurecimiento frente a hechos de violencia.

En ese marco, los sancionados fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que bloquea su acceso a eventos masivos en todo el territorio nacional. La restricción, además, rige por tiempo indeterminado.

Los nombres incluidos en la resolución son: Ulmer Gerardo Mauro, Héctor Claudio Fermoselle, Sebastián Planes, Leonardo Danielo Recaite, Cristian Alejandro Abregu, Axel Fernando Chaperon Oviedo y Javier Mendoza.

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