Evangelio de hoy, viernes 8 de noviembre de 2024: "Me da vergüenza pedir limosna"

Evangelio La lectura católica recomendada y el santo del día brindan valiosas oportunidades para la reflexión y el desarrollo espiritual.

En estas lecturas, se puede ver cómo San Pablo consideró la importancia del ejemplo a la hora de enseñar. Imitar las conductas de quienes viven como ciudadanos del cielo y no los enemigos de la cruz. Él consideraba, que quienes viven como enemigos de Cristo acabarían en la perdición, enorgulleciéndose de lo deberían avergonzarse y pensando sólo en las cosas de la tierra, ignorando la importancia de la vida después de la muerte.

Primera lectura para hoy, 8 de noviembre de 2024

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses (Flp 3, 17–4, 1):

Hermanos: Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra.

Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas.

Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño: ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor.

Evangelio de hoy, viernes 8 de noviembre de 2024

Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 16, 1-8):

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador’. Entonces el administrador se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’.

Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Este respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’.

El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz’’.

Santo del día: Beato Juan Duns Escoto

Juan Duns Escoto fue un importante filósofo que defendió la humanidad de Cristo y preparó la base teológica para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es recordado por su lucha argumentativa en el objetivo de defender la existencia de Dios. También defendió la univocidad del ser, el voluntarismo, la revelación como fuente del conocimiento y la autoridad de la Iglesia.

Beato Juan Duns Escoto

Tuvo una influencia muy importante en el pensamiento católico y en el secular. El 20 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II confirmó su culto como Beato.