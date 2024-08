Evangelio de hoy, miércoles 28 de agosto de 2024: "¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron!"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

Evangelio Cada día, el Vaticano ofrece el Evangelio para ayudar a los creyentes en su meditación y jornada espiritual. Freepik

Primera lectura para hoy, 28 de agosto de 2024

La página web oficial del Vaticano publicó la lectura del día, que es la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 2 Tes 3, 6-10. 16-18.

Hermanos: Les mando, en nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer; antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: “El que no quiera trabajar, que no coma”.

Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas; ésta es mi letra.

Evangelio de hoy, miércoles 28 de agosto de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Mateo Mt 23, 27-32.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre! Así también ustedes: por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: ‘Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas’! Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. ¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron!”

San Agustin

Santo del día: San Agustín

Este 28 de agosto se rinde tributo a San Agustín, uno de los Doctores más importantes de la Iglesia católica, cuyas obras 'Confesiones' y 'La ciudad de Dios' son de gran relevancia. Nacido en la actual Argelia con el nombre de Aurelius Augustinus, de pequeño fue instruido por su madre en la fe católica.

Nacido en el 354 después de Cristo en África, el afamado santo fue un brillante filósofo y orador que encabeza la corriente neoplatónica, pero además es un referente de la fe que instauró los 3 grandes pilares de la religión cristiana en la doctrina.

La conversión de Agustín es uno de los grandes hitos de la fe cristiana y junto a Tomás de Aquino se reconocen como dos de los grandes autores religiosos y teológicos de la historia de la humanidad.