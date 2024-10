Evangelio de hoy, miércoles 2 de octubre de 2024: "Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños"

En su mensaje de hoy, el Santo Pontífice destacó: “El ángel de la guarda está siempre con nosotros… Esta es una realidad. Es como un embajador de Dios con nosotros. Y el Señor nos aconseja: ‘¡Ten respeto por su presencia!´ Los ángeles nos protegen de muchos peligros de los que ni siquiera nos damos cuenta; sobre todo del peligro de no escuchar a Señor y no obedecer su Palabra; nos sugieren siempre pensamientos rectos y buenos sentimientos.”.

Evangelio del día 3 Freepik

Primera lectura para hoy, 2 de octubre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada para el día de hoy, que es el libro de Job 9,1-12.14-16.

Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos:

"Sé muy bien que el hombre

no puede hacer triunfar su causa contra Dios.

Si el hombre pretendiera entablar pleito con él,

de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno.

El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa.

¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante?

En un instante descuaja las montañas

y sacude los montes con su cólera;

él hace retemblar toda la tierra

y la estremece desde sus cimientos.

Basta con que dé una orden y el sol se apaga;

esconde cuando quiere a las estrellas;

él solo desplegó los cielos

y camina sobre la superficie del mar.

El creó todas las constelaciones del cielo:

la Osa, Orión, las Cabrillas y las que se ven en el sur;

él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número.

Cuando pasa junto a mí, no lo veo;

cuando se aleja de mí, no lo siento.

Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá?

¿Quién podrá decirle: 'Qué estás haciendo?'

Si Dios me llama a juicio,

¿cómo podría yo rebatir sus acciones?

Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio

que implorar su misericordia.

Si yo lo citara a juicio y él compareciera,

no creo que atendiera a mis razones".

Evangelio de hoy, miércoles 2 de octubre de 2024

También publicaron la lectura para hoy del santo evangelio según san Mateo 18, 1-5. 10.

En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:

-«¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?»

Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo:

-«Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mi. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. »

Santos Angeles Custodios

Santo del día: Santos Ángeles Custodios

Cada 2 de octubre la Iglesia Católica celebra a los Santos Ángeles Custodios.

“Todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y pastor, para llevarlo a la vida”, decía San Basilio (c. 330-379), refiriéndose al ángel custodio que, de acuerdo a la tradición, vela por el bien y la salud espiritual de cada uno de los seres humanos.

La palabra “ángel” proviene del griego antiguo y significa “mensajero”, o “el que lleva un encargo”.