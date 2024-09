Evangelio de hoy, martes 3 de septiembre de 2024: "¿Por qué te metes con nosotros, Jesús nazareno?"

Evangelio Este martes 3 de septiembre se le rinde tributo a San Gregorio Magno, una de las figuras más destacadas de la Iglesia Católica. Freepik

Primera lectura para hoy, 3 de septiembre de 2024

La página web oficial del Vaticano publicó la lectura del día, que es la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1 Cor 2, 10-16.

Hermanos: El Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales.

El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura; no las puede entender porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo.

Rosario cruz.png La lectura del día es la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1 Cor 2, 10-16. Freepik

Evangelio de hoy, martes 3 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 4, 31-37.

En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad.

Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: “¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios”.

Pero Jesús le ordenó: “Cállate y sal de ese hombre”. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: “¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen”. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región.

Evangelio El evangelio del día es la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 4, 31-37. Freepik

Santo del día: San Gregorio Magno

Este martes 3 de septiembre se le rinde tributo a San Gregorio Magno. Es una de las figuras más destacadas de la Iglesia Católica, conocido como uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente. Nació en Roma en el año 540 en una familia patricia cristiana y desempeñó varios roles importantes antes de convertirse en el 64º Papa de la Iglesia Católica, cuyo pontificado se extendió desde el 3 de septiembre de 590 hasta su muerte el 12 de marzo de 604. Fue un administrador eficiente y un reformador eclesiástico que reorganizó la administración pontificia y estableció el uso de los bienes de la Iglesia para el sustento y la evangelización.

San Gregorio también es conocido por su contribución al desarrollo del Canto Gregoriano, un género de música sacra que lleva su nombre. Este estilo musical, utilizado en las liturgias desde el siglo IV, es considerado una forma de oración en la tradición cristiana.