Evangelio de hoy, lunes 1 de octubre de 2024: "Señor, ¿querés que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?"

Además, hoy se celebra la festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, una santa que también predicó el amor y la confianza en Dios a pesar de las dificultades. Su vida nos recuerda que, como Jesús, debemos ser pacientes y confiados, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión.

Iglesia Católica 1.png En la lectura del día, Job expresa su dolor con un grito desgarrador: "Muera el día en que nací", cuestionando el sufrimiento humano frente a Dios. Freepik

Primera lectura para hoy, 1 de octubre de 2024

La primera lectura del día proviene del libro de Job (3,1-3.11-17.20-23), donde el protagonista expresa su sufrimiento y maldice el día en que nació. Job se encuentra en una profunda desesperación, cuestionando la razón de su existencia y deseando la muerte. Sin embargo, este pasaje resalta la capacidad de Job para continuar dialogando con Dios, incluso en su dolor.

Lectura del libro de Job 3,1-3.11-17.20-23:

Job abrió la boca y maldijo su día, diciendo: «Muera el día en que nací y la noche que anunció: “Se ha concebido un varón”! ¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas?

¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora descansaría tranquilo, ahora dormiría descansado con los reyes y consejeros de ¡a tierra que se hacen levantar mausoleos,o con los nobles que amontonan oro, que acumulan plata en sus palacios.

Como aborto enterrado, no existiría, igual que criatura que no llega a ver la luz. Allí acaba el ajetreo de los malvados, allí reposan los que están desfallecidos. ¿Por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados, que ansían la muerte que no llega y la buscan más escondida que un tesoro, que gozarían al contemplar el túmulo, se alegrarían al encontrar la tumba; al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida?».

Evangelio de hoy, lunes 1 de octubre de 2024

En el Evangelio de San Lucas, Jesús muestra su determinación de cumplir su misión, pero lo hace sin recurrir a la violencia ni al rencor, aún cuando sus propios discípulos sugieren lo contrario. Este momento subraya el verdadero espíritu cristiano: responder al mal con bien.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,51-56:

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.

Santo del día: Santa Teresa del Niño Jesús

Santa Teresa del Niño Jesús, conocida por su "caminito", es un ejemplo de humildad y sencillez. Su enseñanza se centra en vivir con amor incluso las pequeñas cosas de la vida, y es un recordatorio para seguir a Jesús con un corazón lleno de compasión y confianza. Nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia.

Evangelio del día 2 "Señor, ¿querés que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?", una frase que refleja la impetuosidad de los discípulos ante el rechazo. Freepik

A los 15 años, ingresó en el Carmelo de Lisieux, donde adoptó una vida de humildad, sencillez y confianza absoluta en Dios. Su espiritualidad, conocida como "el camino de la infancia espiritual", se basaba en hacer pequeñas cosas con gran amor y confianza en la misericordia divina. Aunque falleció joven, a los 24 años, fue declarada Doctora de la Iglesia en 1997, siendo uno de los pocos santos en recibir este título.