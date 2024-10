Evangelio de hoy, jueves 31 de octubre de 2024: "¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!"

Además en cada publicación, siempre hay palabras de reflexión del Papa Francisco: "Tenemos esta libertad de juzgar lo que sucede fuera de nosotros". Pero —advirtió— "para juzgar debemos conocer bien lo que sucede fuera de nosotros". Y entonces, se preguntó el Santo Padre, ¿cómo se puede hacer esto que la Iglesia llama conocer los signos de los tiempos?. "Los tiempos cambian. Es característico de la sabiduría cristiana conocer estos cambios, conocer los diversos tiempos y conocer los signos de los tiempos. Qué significa uno y qué significa lo otro..."

Primera lectura para hoy, 31 de octubre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada del día, que es la carta del apóstol san Pablo a los Efesios, Ef 6, 10-20.

Hermanos: Busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado, para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas.

Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios: que su cinturón sea siempre la verdad; su coraza, la justicia; su calzado, la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz; que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo; pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del espíritu, que es la palabra de Dios.

Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo.

Evangelio de hoy, jueves 31 de octubre de 2024

También se publicó la lectura del santo evangelio según san Lucas, Lc 13, 31-35.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: “Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte”.

Él les contestó: “Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén.

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido!

Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: ‘¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!’ ”

San Alonso Rodriguez

Santo del día: San Alonso Rodríguez

Antes de ser religioso, San Alonso Rodríguez fue hombre de familia, porque estuvo casado y tuvo tres hijos. Sobre los 40 años, diversas circunstancias hicieron que su vida tomara un curso completamente distinto y comenzó a ser parte de la Compañía de Jesús.

Luego de quedar viudo y perder a sus hijos, Alonso siguió el camino de la fe y se convirtió en modelo de escucha al Espíritu y confianza en el Señor, frecuentando los sacramentos con asiduidad y teniendo una vida de penitencia y oración. De pronto, participando en las labores de los jesuitas, Alonso comenzó a ver su vida de manera distinta, poco a poco, con esperanza. Descubrió que el Señor seguía esperando mucho de él y que podía renovarse por completo. Así empezó a considerar ponerse al servicio de Dios y la Iglesia como religioso.

Finalmente, la historia señala que el provincial de los jesuitas lo aceptó en condición de hermano lego en 1571. Después de terminar el noviciado, fue enviado al colegio de Nuestra Señora de Monte-Sión en Palma de Mallorca, donde se le dio el cargo de portero, cargo que ocuparía durante 32 años.

San Alonso Rodríguez hizo de su cargo de portero un verdadero servicio a los demás y una ocasión permanente de santificación, donde aprovechaba las horas de trabajo para rezar.