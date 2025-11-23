23 de noviembre de 2025 Inicio
Estudiaba medicina y en una clase de ecografías descubrió algo inesperado sobre ella misma: qué fue

La situación se volvió rápidamente tema de conversación dentro de la facultad, donde nadie imaginaba que una demostración académica podía revelar algo tan personal.

La historia que sorprendió a todos: Una estudiante que se descubrió una enfermedad

  • Una estudiante de medicina detectó accidentalmente irregularidades en su tiroides durante una práctica de ecografía en clase.
  • Un instructor identificó un posible nódulo y le recomendó consultar a un médico para estudios más completos.
  • El proceso se retrasó por la pérdida inminente de su cobertura de salud, aunque los análisis iniciales parecían normales.
  • Finalmente fue diagnosticada con cáncer papilar de tiroides, una forma con una tasa de supervivencia superior al 99%.

En el ámbito universitario, las prácticas de ecografía suelen ser una instancia de aprendizaje clave para los futuros profesionales de la salud. Sin embargo, para una estudiante de medicina, lo que comenzó como una clase rutinaria terminó convirtiéndose en un momento completamente inesperado. Lo que vio en la pantalla no solo sorprendió a sus compañeros y docentes, sino que también cambió por completo su vida.

El episodio abrió un debate sobre cómo los futuros médicos viven estas experiencias durante su formación, especialmente cuando involucran descubrimientos íntimos. Más allá del hecho puntual, la situación invita a reflexionar sobre el impacto que puede tener la tecnología en el aula y los diagnósticos a tiempo.

Qué descubrió la estudiante de medicina mientras investigaban sobre las ecografías

Cáncer de tiroides

Sally Rohan, oriunda de Ukiah, California, fue sometida a una cirugía el 6 de diciembre para retirar por completo su glándula tiroides, luego de que una clase de ecografía la alertara sobre lo que finalmente resultó ser un cáncer tiroideo.

El hallazgo ocurrió en noviembre de 2022, cuando tenía 25 años y cursaba el primer año de medicina, al participar como paciente en una práctica donde sus compañeros aprendían a usar el ecógrafo para examinar la tiroides. Durante la actividad, uno de sus compañeros colocó la sonda sobre su cuello y, al ver la pantalla, Rohan notó que el tejido se veía irregular, distinto a lo que habían observado previamente en los videos de referencia. Un instructor confirmó que esa anomalía correspondía a un nódulo y le sugirió realizar una consulta médica.

Tras una primera evaluación, le indicaron que debía ver a su médico habitual, pero su cobertura de salud estaba por terminar en menos de tres semanas, ya que pronto cumpliría 26 años y dejaría el seguro de sus padres. Aunque su médico en California ordenó análisis de sangre, recomendó esperar a tener nuevamente cobertura para avanzar con estudios por imágenes.

Rohan, enfocada en sus clases y tranquila por tener valores tiroideos normales, no se alarmó demasiado, sobre todo después de que le comentaran que el cáncer de tiroides suele tener buen pronóstico. Finalmente, se le diagnosticó cáncer papilar de tiroides, una variante cuya tasa de supervivencia a cinco años supera el 99%, y sin antecedentes familiares de la enfermedad.

