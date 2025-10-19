19 de octubre de 2025 Inicio
Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.

 

Turismo de Buenos Aires

San Telmo, uno de los barrios más antiguos y encantadores de Buenos Aires, guarda secretos bajo sus calles empedradas. Entre estos, una red de túneles y pasadizos revela la historia geográfica y urbana de la ciudad, transformándose en un sitio de interés histórico y cultural conocido como El Zanjón. Este espacio invita a quienes buscan ir más allá de los recorridos turísticos y sumergirse en las raíces más profundas de la metrópolis.

La localidad se puede disfrutar todo el año gracias a su clima templado y su oferta turística variada.
Turismo en Argentina: el pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año

El origen de El Zanjón se debe a la dedicación de Jorge Eckstein, quien durante casi cuatro décadas se enfocó en rescatar las ruinas de un edificio abandonado y los túneles descubiertos accidentalmente bajo él. Su proyecto no se limitó a la restauración edilicia; también incluyó la creación de una biblioteca y la preservación de este patrimonio cultural, ofreciendo una mirada única sobre la memoria de la ciudad.

Visitar El Zanjón permite experimentar la historia de Buenos Aires de manera tangible. Más que simples pasadizos subterráneos, el sitio representa el resultado de la pasión, la perseverancia y la investigación de Eckstein, ofreciendo a los turistas la oportunidad de descubrir capas de tiempo que se entrelazan en la ciudad y vivir una experiencia histórica que deja una impresión duradera.

Cómo es la historia de El Zanjón y dónde se encuentra

La historia de El Zanjón de Granados refleja uno de los relatos más fascinantes sobre los orígenes geográficos y el desarrollo urbano de Buenos Aires. Este sitio, ubicado en pleno barrio de San Telmo, comenzó su existencia como un elemento natural: uno de los tres arroyos originales que atravesaban la ciudad, conocido como Zanjón de Granados, que desembocaba en el Río de la Plata y marcaba un límite natural importante en la topografía porteña.

Con el crecimiento de la ciudad a fines del siglo XVIII, el arroyo fue entubado y canalizado por motivos de higiene y salud pública, transformándose en el primer sistema de desagüe pluvial y cloacal. Con el tiempo, las nuevas construcciones sobre el terreno hicieron que los túneles subterráneos quedaran olvidados, enterrados bajo cimientos y capas de historia. Sobre la superficie, se levantó una casona con valor histórico que conservó vestigios de aquella época.

El redescubrimiento de este sitio se produjo en 1985 gracias al arquitecto Jorge Eckstein, quien adquirió el inmueble en ruinas con la intención de restaurar la casona. Lo que comenzó como un proyecto de restauración se convirtió en una excavación arqueológica, revelando túneles, restos de la antigua canalización, cisternas y vestigios de las primeras viviendas del lugar.

Durante casi cuatro décadas, Eckstein dedicó su esfuerzo a recuperar e investigar el sitio. Su visión superó la simple restauración física de los túneles y las ruinas, transformando El Zanjón en un patrimonio cultural que preserva y difunde la historia subterránea de la ciudad.

La persistencia y pasión de Eckstein lograron convertir una ruina olvidada en un monumento histórico singular. El Zanjón constituye un testimonio arquitectónico que exhibe las distintas capas de la historia porteña, desde los arroyos originales hasta el desarrollo de la ingeniería sanitaria y la vida de los primeros habitantes.

En cuanto a su ubicación, El Zanjón de Granados se encuentra en el barrio de San Telmo, en Defensa 755, una de las calles más importantes y transitadas, conocida por la Feria de San Telmo y su arquitectura colonial.

Su emplazamiento céntrico permite un acceso sencillo para quienes desean explorar la historia oculta de Buenos Aires. A pocos metros de la Plaza Dorrego y en el corazón del circuito turístico e histórico, El Zanjón ofrece un recorrido único que transporta a los visitantes al pasado bajo la superficie de la ciudad.

