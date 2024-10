Estafa piramidal en San Pedro: consejos y estrategias para invertir en cripto de forma segura

La plataforma les prometía ganancias diarias en dólares con una tasa de interés muy baja, del 1% o del 2%, muy por debajo de los rendimientos que ofrecen otras empresas financieras y del mercado de criptomonedas. ¿La promesa? Ganar mucho dinero en poco tiempo. Por eso, muchos sampedrinos pusieron sus ahorros en esta plataforma, mientras que otros se involucraron aún más: vendieron su auto o sacaron préstamos para colocar más dinero.

“Es verdaderamente triste que, tanto en el ámbito de las finanzas tradicionales como en el innovador mundo de las criptomonedas, persisten casos de fraude. Las compañías fraudulentas se aprovechan de la falta de conocimiento y del deseo de las personas de proteger sus ahorros o de sacarle un beneficio, prometiendo rendimientos muy altos, prácticamente imposibles en ningún sector financiero”, explicó Marco Chacin, VIP Relationship Manager de Bitget para América Latina e Iberia, sobre cómo opera la lógica de las cripto estafas.

Chacin cuenta que, para evitar estas situaciones, Bitget se ocupa de educar a los usuarios para que puedan discernir entre una inversión legítima y una oferta engañosa. “Creemos que es crucial investigar exhaustivamente la reputación de la plataforma antes de invertir, verificar si cuenta con licencias en algún país y buscar opiniones de fuentes confiables y usuarios anteriores”, aconseja sobre los pasos a seguir antes de invertir en estas plataformas.

El especialista también llama a desconfiar de los “espejitos de colores” en materia financiera “Los inversionistas deben mantenerse alerta ante promesas de grandes ganancias. Si una plataforma garantiza rendimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad, como un 2% diario, es una señal de alarma. Las inversiones legítimas no ofrecen beneficios garantizados ni rendimientos constantes en períodos cortos”.

Según él, las estafas piramidales suelen presionar a las personas para que inviertan rápidamente, una estrategia que busca no darles tiempo para investigar. “Es importante resistir este tipo de presiones y tomar decisiones informadas”, sostiene y explica que estos engaños frecuentemente están asociados con transferencias de dinero o envío de documentos, situaciones que deberían alertar a las personas de que el lugar donde están depositando su dinero puede no ser seguro. “Por eso, es fundamental comprobar la transparencia de la plataforma en cuanto a cómo genera sus rendimientos. Si no explican de manera clara su modelo de negocio o las inversiones que realizan, es probable que sea una estafa”, aclara.

Finalmente, para minimizar riesgos, lo más recomendable es utilizar exchanges y plataformas de criptomonedas con buena reputación a nivel global, que tengan regulación en varias jurisdicciones y medidas de seguridad claras y robustas.