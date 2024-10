Estafa piramidal en San Pedro: el relato en primera persona de uno de los damnificados

En las últimas horas, la empresa Rainbowex fue denunciada por supuesta estafa piramidal y la investigación llevó a realizar varios allanamientos a las financieras que publicitaban las operaciones como una “inversión segura”. En ese contexto, en C5N, el periodista Ariel Sak reveló que “ya tienen identificadas a algunas personas que serían imputadas, aunque no se van a revelar los nombres para no obstaculizar la investigación, y la posible fuga”.

Frente a esta exposición, un joven decidió hablar sobre su experiencia y convertirse en uno de los principales estafados por la empresa de criptomonedas. “Todo empezó hace unos meses cuando un amigo me dice que está haciendo mucha plata, se terminó la casa y se compró el auto. Yo pensé ‘ah, bueno, re bien, son cosas tangibles que le están generando’. Ahí me preguntó si me quería unir porque está bueno, le daba una mano a él, me va a servir a mí y voy hacer mucha plata. Entonces digo, bueno por qué mi amigo está haciendo mucha plata y yo no lo voy hacer”, reconoció.

Damnificado Estafa Piramidal San Pedro

Ante esta gran posibilidad de inversión con ganancias decidió ingresar y dio precisión de cómo era el momento en que tenía que operar: “Me pasa un código, me hago un usuario y le pregunto con cuánto se podía entrar y me dijo que lo que yo quiera. Entonces decidí invertir 100 dólares”.

Un joven de San Pedro contó en primera persona cómo era el procedimiento en inversión

Según detalló en el video que publicó en su cuenta de Tik Tok, todas las noches le mandan un código y mediante ello operaba de esa manera “solamente cuando lo decían en el grupo de Telegram”.

“Como me estaba dando ganancias, me estaba dando un dólar o un dólar y medio por día, justo yo estaba queriendo vender mi camioneta y como no sabía qué hacer con la plata digo ‘qué hago, tengo 15 mil dólares, ¿lo pongo a trabajar o me compro un vehículo?’”, analizó y siguió: “Como veía que estaba muy caro o no me alcanzaba para lo que quería lo puse ahí me compro lo que yo quiero y me compro lo que quiero cuando llegue al monto que quería”.

Fue ahí que decidió invertir todo su capital y por día le estaba dando entre 500 y 600 dólares la aplicación, pero “nunca se me dio por sacarla porque estaba viendo que me generaba ingresos decidí no sacar la plata la sigo dejando ahí para que me siga generando”.

Pero la peor noticia llegó en los últimos días cuando vio que en los noticieros estaban hablando de una estafa piramidal en San Pedro, “que mucha gente estaba pidiendo préstamos, vendiendo los vehículos e invirtiendo todo el capital que tenían en esa aplicación”: “Resulta que la aplicación es Rainbowex donde yo estaba operando. Digo bueno ‘antes que se pudra todo voy a sacar la plata’, pero no pude”.

Se multiplican los esquemas Ponzi en el país: denuncian otra estafa piramidal en Santa Fe

Al igual que sucedió en la ciudad bonaerense de San Pedro, en la localidad santafesina de Casilda un concejal denunció una posible estafa piramidal, con el esquema Ponzi, donde alrededor de 900 vecinos decidieron invertir bajo la promesa de recibir suculentas ganancias en dólares.

El concejal Mauricio Maroevich fue quien hizo la presentación judicial ante la Fiscalía Regional, y explicó que hace aproximadamente 20 o 25 días tomaron conocimiento de un grupo de personas que ofrecía realizar inversiones “con altísimos retornos”. “Estamos hablando de alrededor de 5% de ganancias en dólares”, señaló Maroevich en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

“Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas. También se ofrecía un sistema de referido donde se incorporaba a alguien más y entregaban algún tipo de bonos para seguir invirtiendo. Todo esto nos hizo dudar de que fuera realmente un sistema legal”, explicó el concejal haciendo referencia a la modalidad de operación.

Los ahorristas invirtieron en una APK (Android Application Package) que opera a través del nombre Peak Capital, que no está reconocida por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ante ello, se hizo la presentación ante la fiscalía local para pedir a la Justicia que investigue.