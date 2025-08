Escruche en Palermo: entró sin forzar la puerta de entrada del edificio y desvalijó un departamento

KUn delincuente ingresó a robar y desvalijó a un departamento del barrio porteño de Palermo cuando la dueña de la casa no se encontraba en el lugar. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad que una vecina había colocado en los pasillos del edificio.

“Encontré todo revuelto. Forzaron la puerta y ahora tiene que venir el cerrajero a cambiarme toda la puerta”, reconoció Lucía, la víctima, en diálogo con la periodista Mariela López Brown para Mañanas Argentinas por C5N.

En esa línea, la mujer detalló que el ladrón se llevó computadoras, plata y algunas pertenencias de oro que tenía. “Empezaron a tirar todo y me destrozaron todo”, señaló y agregó: “Vino la Policía e hicieron el test de huellas, pero no encontraron nada porque tenía guantes, en el video se ve así por eso no hay huellas dactilares”.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad que colocó una vecina en una de los pasillos de su vivienda ya que había sufrido un hecho similar. “Hace un tiempo a una vecina le pasó un hecho similar que intentaron forzarle la puerta, pero no lograron ingresar, por eso ella puso cámaras”, relató la víctima del caso delictivo.

puerta forzada

En la puerta de ingreso y el resto del edificio no hay cámaras, pero Lucía indicó que el edificio hay alquileres temporarios, pero “cuando se van cómo sabes si no hicieron una copia para después seguir ingresando”.

Un delincuente entró a robar a un departamento de Palermo y quedó grabado

En diálogo con C5N, Lucía contó que una vez que el delincuente ingresó al edificio sin forzar la puerta de entrada comenzó a recorrer los pisos estando alerta, escuchando sin había movimientos dentro de los departamentos.

“En un momento del video se escucha que dice ‘no hay nadie, no hay nadie’, no se si le estaba hablando a alguien porque está todo oscuro”, sostuvo la mujer quien sufrió el robo el sábado pasado entre las 20.30 y 23, de acuerdo a las cámaras de seguridad.

A raíz de este hecho, la víctima explicó que en los próximos días habrá una reunión de consocio para discutir nuevas medidas de seguridad en las que seguramente cambiarán las llaves de ingreso y la colocación de más cámaras de seguridad.

