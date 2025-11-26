Escándalo en un viaje de egresados: descubrieron que el chofer estaba drogado antes de salir

Los padres de los niños de 12 años detectaron la extraña situación minutos antes de que el micro partiera hacia Cariló. El conductor finalmente quedó retenido tras los controles de alcoholemia y droga.

Un grupo de padres denunció a una empresa de turismo y a un chofer tras detectar que el hombre estaba a punto de llevar a sus hijos de viaje de egresados a Cariló bajo el efecto de las drogas.

El hecho ocurrió en una escuela de Munro, provincia de Buenos Aires: la situación se desencadenó durante una parada previa a la salida, cuando los padres de los adolescentes advirtieron actitudes extrañas en el conductor y solicitaron un control de alcoholemia y narcotest. Los resultados confirmaron sus sospechas: el chofer había consumido cocaína y marihuana.

Pese a la gravedad del caso, las familias denunciaron que las autoridades no actuaron como correspondía. Sostienen que el conductor no fue demorado y que, incluso, abandonó el lugar manejando el propio micro después de ser retirado por la empresa.

La compañía envió entonces un segundo chofer, pero tampoco cumplía con las horas de descanso reglamentarias para hacerse cargo del vehículo. Recién la llegada de un tercer conductor, que fue evaluado como apto, permitió retomar el viaje hacia la costa atlántica.

Momentos después de lo ocurrido, los padres presentaron una denuncia en el Tribunal de Faltas de Vicente López contra el chofer y la empresa de transporte por la falta de seguridad y supervisión.

Habló el papá de uno de los egresados: "Ayer fue una locura"

Lucas, papá de uno de los jóvenes que se fue de viaje, contó en diálogo con C5N cómo fue que los padres descubrieron la escandalosa situación en la que se encontraba al chofer que iba a llevar a sus hijos.

"Una de las mamás con una anticipación pidió control de CNRT para que para que le salga el control a los choferes. Cuando el micro llegó, que tenía que ser a las 6, llegó a las 10.30. El agente de la CNRT dijo que es normal que hagan eso. Cuando llegaron para hacer los controles, el chofer que venía manejando se negó y se quedó encerrado en el micro, no quiso bajar y se quedó esperando a que llegara el relevo porque decía que le dolía la panza. Claramente no se quería hacer el control", narró el hombre.

El padre contó que tuvieron que esperar alrededor de una hora, hasta las 11.30, para que llegara la Policía y así pudieran bajarlo del micro para hacerle el control correspondiente. Pese a que se negó en reiteradas ocasiones, finalmente lo obligaron y dio positivo de cocaína y marihuana.

Sobre la responsabilidad de la empresa Lake Travel, Lucas indicó que "todavía nadie se comunicó con nosotros" y que encima el micro se rompió a la altura de Hudson, por lo que lo tuvieron que cambiar. "Fue el viaje del terror. Si no hubiera sido por el control previo, no sabemos cómo hubiera terminado", cerró.