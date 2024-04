Escándalo en Entre Ríos: una nena de 10 años encontró a su profesor viendo un video porno en clase

Pero los padres cuestionaron las formas en la que se llevó adelante el proceso, solo fue suspendido durante una semana y volvió a dar clases normalmente. Pero no es la primera vez que ocurre un hecho de este calibre con este profesor y con otro preceptor.

aula vacía Télam

Hace algunos años, el mismo docente les hacía a los chicos jugar al “Simon dice”, un juego infantil que indica los movimientos debe hacer una persona, como saltar, tocarse el pelo, girar, etc. De no imitarlo, quedan eliminados. Pero el docente los hacía tocarse sus partes íntimas.

Como las autoridades no hacen lo debido, los padres y madres de la escuela juntan firmas para poder expulsar al docente.

En el medio El Once, una de las madres expresó: “Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos, me parece una cosa terrible y no es la primera vez que hay comentarios sobre él. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más porque no me siento segura de que mis chicos estén cerca de esa persona”.