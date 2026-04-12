12 de abril de 2026 Inicio
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Es profesora de matemáticas y se hizo viral por corregir exámenes con stickers de Messi

La iniciativa, que comenzó como un gesto simpático para distender el clima de los exámenes, ha generado una ola de comentarios positivos en redes.

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Es tendencia: Se viralizaron imágenes de la forma particular en la que esta docente corrige los exámenes

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  • Camila Brambilla, de 27 años, enseña matemática en Ramos Mejía y es furor en redes. Califica los exámenes utilizando stickers y memes de Lionel Messi según el desempeño.

  • Busca de esta forma amortiguar el impacto emocional de las notas y quitarle rigidez a la materia.

  • La docente enfatiza que sus estudiantes no son solo un número o un resultado académico. Los alumnos de segundo y tercer año celebran la iniciativa y esperan las correcciones con ansias.

  • Escuchar frases como "¡Messi está feliz, aprobé!" ayuda a distender la presión en el aula. La historia destaca cómo la empatía y la creatividad docente pueden transformar la experiencia educativa.

En un mundo donde la enseñanza tradicional busca nuevas formas de conectar con las generaciones más jóvenes, una profesora de matemáticas ha logrado derribar la barrera de la frialdad de los números a través de la pasión futbolera. En este abril de 2026, la docente se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales tras compartir su particular método de evaluación: utiliza stickers de Lionel Messi para calificar el desempeño de sus alumnos.

El fuerte impacto fue en la intecepción de Av. Belgrano y 
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El sistema es tan ingenioso como visual. Dependiendo del resultado de la prueba, los alumnos se encuentran con diferentes versiones del capitán argentino en sus hojas. La viralización de esta historia pone de manifiesto la importancia de la creatividad en la pedagogía actual.

Cómo eran las correcciones de la profesora de matemáticas que usaba stickers de Messi

-Maestra viral stickers

Camila Brambilla, una docente de matemática de 27 años en una escuela de Ramos Mejía, ha revolucionado sus aulas en el partido de La Matanza con una propuesta pedagógica cargada de ingenio. Ante el desafío de enseñar una materia que suele generar estrés, decidió implementar el uso de memes de Lionel Messi para calificar los exámenes de sus alumnos de 14 y 15 años.

El objetivo de esta iniciativa, que se volvió viral en este abril de 2026, es desmitificar la carga negativa de las calificaciones y recordarles a sus estudiantes que su valor personal va mucho más allá de una cifra numérica. El método consiste en colocar una imagen del capitán argentino cuyo gesto coincida con el rendimiento en la prueba: desde un Messi eufórico con la Copa del Mundo para quienes logran la excelencia, hasta versiones más melancólicas para quienes deben reforzar contenidos.

Según explica Brambilla, los jóvenes ahora esperan con más entusiasmo descubrir qué versión del ídolo les tocó que la nota misma. Esta estrategia de cercanía no solo ha humanizado el proceso de evaluación, sino que ha logrado que el momento de recibir un examen se transforme en una instancia de humor y complicidad dentro del salón de clases.

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