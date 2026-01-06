Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es El caso continúa despertando interés por la complejidad de su personalidad y por el fenómeno social que se construyó alrededor de su figura. Por + Seguir en







La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Richard Ramírez actuó en California entre 1984 y 1985, principalmente en Los Ángeles y San Francisco. Se le atribuyen al menos 13 asesinatos confirmados, además de violaciones y ataques múltiples.

No tenía un patrón definido de víctimas: atacaba a personas de distintas edades y géneros. Ingresaba a las casas durante la noche, lo que generó un pánico social masivo.

Dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen, aumentando el impacto en los medios.

Fue detenido por civiles antes de la llegada de la policía. Recibió la pena de muerte en 1989, pero falleció en prisión en 2013. Su caso tuvo una enorme repercusión mediática y cultural. Durante la década de 1980, una ola de crímenes sembró el pánico en distintas ciudades de Estados Unidos, especialmente por la brutalidad de los ataques y por la sensación de que nadie estaba a salvo. El caso dejó una huella profunda en la cultura popular, con documentales, libros y series que lo consolidaron como uno de los asesinos en serie más notorios del siglo XX.

Conocido como “el acechador nocturno”, este asesino en serie fue vinculado a más de 15 homicidios y a numerosos delitos violentos que conmocionaron a la opinión pública. Aún después de ser detenido y condenado, su historia siguió generando impacto por distintos episodios ocurridos durante su reclusión, entre ellos un hecho que sorprendió al mundo entero: su matrimonio en prisión con una admiradora.

Quién es Richard Ramírez, el asesino en serie que fue descubierto y tuvo una historia mediática Richard Ramirez El caso de Richard Ramírez, conocido mundialmente como “el Acechador Nocturno” (Night Stalker), se convirtió en uno de los episodios más perturbadores de la crónica criminal de Estados Unidos.

Actuó principalmente entre 1984 y 1985 en el estado de California, donde sembró el terror con una ola de crímenes caracterizados por su extrema violencia, imprevisibilidad y carga simbólica. Ramírez atacaba de noche, ingresando a viviendas al azar, sin un perfil definido de víctimas, lo que generó un clima de pánico generalizado en ciudades como Los Ángeles y San Francisco.

Las investigaciones judiciales lograron atribuirle al menos 13 asesinatos confirmados, además de numerosas violaciones, intentos de homicidio y robos. Sus víctimas incluían mujeres y hombres, con edades que iban desde adolescentes hasta ancianos, un rasgo que desconcertó a los investigadores y potenció su fama mediática. En sus escenas del crimen solía dejar símbolos satánicos y mostraba una violencia ritualizada, lo que alimentó una cobertura periodística intensa y constante, con titulares diarios que advertían sobre sus movimientos y métodos.