Entrenaba deportistas de alto rendimiento pero un diagnóstico cambió su vida por completo: ahora no se puede movilizar

Su historia, marcada por la resiliencia, refleja cómo la fuerza interior puede convertirse en el motor para sobrellevar los golpes más duros.

La historia de Candelario: Pasó de ser entrenador físico a no poder moverse

  • Carlos J. Martín Candelario, conocido cariñosamente como Cande, es un entrenador de lucha y boxeo muy querido por su comunidad.
  • Su vida cambió abruptamente el 5 de septiembre, cuando fue diagnosticado con el Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que paralizó el 95% de su cuerpo en menos de un día.
  • A pesar del impacto, el diagnóstico temprano permitió a los médicos proyectar un pronóstico favorable, aunque la recuperación podría extenderse por varios meses o hasta un año.
  • Con actitud positiva, Cande manifestó su fe y esperanza en una recuperación completa, destacando el apoyo de su entorno y su confianza en volver a estar plenamente activo.

Durante años, su vida giró en torno al deporte, la disciplina y el esfuerzo físico. Entrenaba a atletas de alto rendimiento y conocía de cerca lo que implicaba superar los propios límites. Sin embargo, un diagnóstico inesperado cambió radicalmente su realidad, enfrentándola a un desafío completamente distinto al que estaba acostumbrada.

La noticia llegó de manera repentina y transformó su día a día. Pasó de estar rodeada de movimiento, rutinas y competencia, a tener que adaptarse a una nueva forma de vida en la que la movilidad se volvió una dificultad constante. Hoy, su relato inspira a muchos y deja al descubierto la importancia de la salud y la capacidad humana de reinventarse ante la adversidad.

Qué le sucedió al entrenador de alto rendimiento que recibió un diagnóstico inesperado

Candelario, a quien sus alumnos y allegados llaman afectuosamente “Cande”, es reconocido por su amplia experiencia en lucha y boxeo, además de su talento artístico y su carácter inspirador. Su humildad, buen humor y disposición para ayudar lo convirtieron en una figura muy querida dentro y fuera del gimnasio. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando un repentino síntoma alteró por completo su cotidianidad.

El pasado viernes 5 de septiembre, el coach Carlos J. Martín Candelario fue diagnosticado con el Síndrome de Guillain-Barré, una afección que paralizó el 95% de su cuerpo de manera súbita. “Esta condición prácticamente paraliza mi cuerpo, dejándome con solo la capacidad de mover la cabeza y hablar. Llegó sin previo aviso, sin síntomas graves, y en menos de 24 horas pasé de estar bien y activo a no poder moverme”, relató.

A pesar de la gravedad del cuadro, el diagnóstico temprano permitió un pronóstico alentador. Los médicos confían en una recuperación total, aunque el proceso podría extenderse durante meses o incluso un año. “Me dijeron que tengo grandes posibilidades de sanar al 100%. Será un camino largo, pero mantengo la fe y la esperanza. Con la ayuda de Dios y de todos ustedes, estoy seguro de que saldré adelante”, expresó Candelario con optimismo.

