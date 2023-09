Entidades de la salud anunciaron un "bono" a afiliados de prepagas y obras sociales: a qué se debe

Se trata de un "bono complementario no reintegrable" que cobrarán los médicos a pacientes.

Se trata de un "bono complementario no reintegrable" que cobrarán los médicos y otros profesionales de la salud a los pacientes que pertenezcan a obras sociales y prepagas para que los profesionales puedan llegar al piso de $6.000 por consulta.

"Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, inicia el documento que difundieron la Asociaciones, Cámaras, Consejos y Federaciones de Sociedades Medicas Autoconvocadas.

"La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente", continuaron.

Y explicarón: "Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo".

En el mismo texto, advierten que "en los últimos años, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región" y que a esto se sumó "el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses", una situación que consideran "insostenible para los profesionales de la salud con el alto nivel inflacionario existente".

"Hoy, los médicos decimos ¡basta!. Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo", señalaron.

A su vez, advirtieron que "a partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan".

De ahora en más, "implementarán a partir de la presente, un valor ético mínimo de la consulta médica, y el ´honorario medico ético mínimo´ al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de 6.000 pesos. La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas) como valor de consulta y dicho ´honorario médico ético mínimo´, deberá ser abonado por el paciente en la consulta".

Ese valor, anticiparon, "será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional".

Al tiempo, explican que no se trata de un "coseguro" y que tampoco "es un adicional y un copago" y agregó que 'dicha diferencia es un 'bono complementario no reintegrable'". Concluyen el comunicado afirmando "conjunta, firme e irrevocable que no forma parte de ningún convenio grupal o individual, a todos los colegas del país".

El comunicado es firmado por 33 entidades, entre ellas la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Urología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Las cuotas de las prepagas aumentaron más del 70% en lo que va del año y se hacen cada vez más cuesta arriba de afrontar para los usuarios.

