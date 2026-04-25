El dramático momento de una campeona de taekwondo: necesita ayuda para pagar una costosa operación

La familia de Aylén Romachuk logró recolectar el dinero de la operación a través una campaña en redes sociales. La exintegrante de la Selección argentina cursa la semana 25 de embarazo.

Aylén Romachuk es una exdeportista de la Selección nacional de taekwondo y se encuentra atravesando un duro momento personal. Si bien transita la semana 25 de embarazo, un tumor le cambió la vida y necesita operarse para poder extraerlo.

Según contó en redes sociales, el tumor se llama schwannoma , le genera muchísimo dolor y parálisis para caminar y está ubicado a nivel torácico a la altura de T12 -L1 dentro del canal espinal.

"Con los movimientos propios del cuerpo en el embarazo empecé a sentir dolores en distintas partes de mi pierna derecha", contó, dando a entender que no eran parte del curso normal del embarazo por la llegada de Lisandro.

En sus redes sociales, la exdeportista, profesora de pilates, periodista deportiva y entrenadora, decidió mostrar el duro y desgastante proceso de la enfermedad. "Así duermo, más alguna otra almohada, con intervalos de dos horas para evitar encontrarme petrificada por el dolor con una delicada combinacion de fármacos ultra controlados por el equipo médico" , cuenta, a la vez que muestra que su movilidad es cada vez menor y que, para caminar, utiliza andador.

La familia decidió emprender una colecta solidaria porque el costo de la operación prevista para el 4 de mayo ronda los $5 millones, una cifra difícil de afrontar hoy en día. Después de conocida la noticia, a las horas la familia comunicó que habían llegado al monto.

"Gracias gracias gracias! A cada uno que sumó su granito de arena y al Municipio de Almirante Brown. Llegamos! Gracias por tanto amor y cariño recibido en estos días. Gracias por cada mensaje de aliento, por cada rezo y oración. Todo me da fuerzas para seguir la etapa que sigue. Perdón que no puedo responder todos los mensajes, lo hace mi mamá Claudia de a poco, pero todo el cariño me llega Gracias a todo el equipo del Municipio de Almirante Brown que se acercó para que se pueda resolver la situación económica y además brindarme el acompañamiento psicológico durante lo que falta hacia el 4 de mayo y el post operatorio", escribió en redes sociales.

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El gesto de Diego Maradona que cambió la vida de una taekwondista de la Selección argentina

Diego Maradona siempre se destacó por amar al deporte por sobre todas las cosas. Y así lo demostró en reiteradas ocasiones: donde y cuando podía, siempre estaba dispuesto a acompañar a los deportistas argentinos. A cinco años de su muerte, recordamos uno de los episodios más emotivos junto a una taekwondista.

Las Leonas, Juan Martín Del Potro y la Generación Dorada fueron solo algunos de los nombres a los que Diego acompañó a lo largo de su carrera. Pero su propósito no fue solamente bancar a aquellos deportistas exitosos, sino que también estuvo presente para los atletas que no estaban bajo todos los flashes.

Ese fue el caso de Aylén Romachuk, exintegrante de la Selección argentina de taekwondo y periodista deportiva que conoció a Maradona en 2016, en medio de una situación inesperada. "Yo contacté a Héctor 'Negro' Enrique porque quería hacerle una nota por las canchas que inauguraba en Adrogué, donde vivo", relató la joven a C5N.

"Él vio mi foto de perfil de WhatsApp, en la que tenía las medallas que gané en el Mundial de Inglaterra hacía unos años y me dijo que pasara por las canchas porque me quería conocer. Y el Diego también", dijo ella con mucha emoción.

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El diálogo fue breve y la invitación estaba servida, solo quedaba concretarla. Aylén señaló que el encuentro se dio unos días después, un miércoles por la noche. Ella pensaba que su ídolo de toda la vida no iba a estar ahí, porque parecía todo bastante despejado.

"Yo le decía a mi marido, no debe estar... no hay autos, nada"... Pero luego los vio: "Unos metros después aparecieron dos hombres de seguridad gigantes como si fueran roperos y les dije que venía a ver a Héctor Enrique. Veo que él me visualiza y me dice 'dejala pasar'".

Y allí estaba Diego, en silla de ruedas, esperándola: "Yo no sabía qué hacer, me di vuelta y no sabía si abrazarlo, darle un beso, hablarle. Te juro estaba muy nerviosa". El encuentro fue breve, a tal punto de que ella no se llevó nada de ese momento, ni una foto, ni una firma... Solo quedó un video grabado, donde el Diego tuvo un gesto con ella que le cambió la vida.

"Me preguntó qué deporte hacía, sobre mi carrera y justo le conté que iba a competir en la Copa del Mundo de Hungría. Y me consultó si tenía plata para viajar. Le dije que no y él enseguida me respondió. 'Bueno, yo te voy a ayudar'", narró la exdeportista.

Para cerrar, el 10 le dijo palabras que nunca olvidará: "Dejalo todo, transpirá la camiseta. Si hiciste eso, los resultados ya no van a importar". Esa voz resuena en su cabeza hasta el día de hoy, y probablemente la acompañe toda la vida.