El vino blanco también es ideal para el invierno: qué famosa bodega avisó que no solo los tintos son para el frío Tres etiquetas de gran cuerpo y frescura rompen el mito del vino estacional. Pisa fuerte la propuesta de maridajes intensos para días fríos. Por







La tendencia hacia blancos premium en nuestro país está en alza. Pexels

Una de las bodegas más reconocidas del país propone romper con la costumbre de priorizar el tinto en invierno y reivindica el potencial de los blancos como opción para esta estación. Con etiquetas de gran personalidad, la iniciativa busca ampliar las posibilidades de maridaje y enriquecer la experiencia gastronómica en la temporada más fría del año.

En la gastronomía, el invierno trae platos más concentrados, sabores fuertes y texturas cremosas. Tradicionalmente, estos menús se pueden acompañar con vinos tintos, pero los blancos con estructura y carácter pueden ofrecer matices igual de satisfactorios. El desafío está en descubrir cuáles son las variedades y estilos capaces de resistir y realzar los sabores de la cocina de estación.

Bajo una propuesta muy llamativa, la bodega Luigi Bosca propone redescubrir los blancos como aliados perfectos para el invierno. Con una selección de etiquetas que van desde varietales clásicos como el Chardonnay hasta blends de perfil moderno, la marca plantea combinaciones ideales para carnes blancas, quesos estacionados, salsas untuosas y platos intensos.

El Luigi Bosca Filos Chardonnay Vinómanos Por qué los vinos tintos no son la única opción para las comidas en invierno La campaña “Blancos que abrigan” de Luigi Bosca pone en primer plano el carácter versátil de sus vinos blancos. Según la bodega, la clave está en buscar ejemplares con cuerpo y frescura que tenga equilibrio, capaces de acompañar preparaciones potentes sin perder su sabor en la boca. Entre sus opciones se destacan Filos Chardonnay, De Sangre White Blend y Apuntes Semillón Fumé, tres etiquetas que sobresalen por su estructura y complejidad en su aroma.

El Luigi Bosca Filos Chardonnay 2023 proviene de viñedos de altura en Gualtallary y El Peral, Valle de Uco, lo que le confiere frescura y tipicidad. Presenta un color amarillo con matices verdosos y aromas que mezclan ananá, cítricos y flor de azahar con sutiles notas de caramelo y tostado. En boca se muestra vibrante y equilibrado, con tensión y cremosidad en armonía.