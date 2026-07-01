1 de julio de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.387 del miércoles 1º de julio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad 'Siempre Sale' repartió alegría entre 33 apostadores, que embolsaron $11.260.040 cada uno.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 1º de julio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 1º de julio de 2026.

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El sorteo 3.387 del Quini 6 de este miércoles 1º de julio repartió premios millonarios para decenas de apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 33 jugadores acertaron cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $11 millones, cada uno.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 1º de julio de 2026

Números ganadores: 01 - 08 - 15 - 28 - 35 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $.342.343.486

5 aciertos: 27 ganadores. Premio: $1.534.034

4 aciertos: 1.067 ganadores. Premio: $11.645

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 1º de julio de 2026

Números ganadores: 17 - 20 - 26 - 35 - 37 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $5.177.367

4 aciertos: 795 ganadores Premio: $15.629

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 1º de julio de 2026

Números ganadores: 17 - 21 - 25 - 34 - 35 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $4.878.908.521

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 1º de julio de 2026

Números ganadores: 04 - 08 - 19 - 22 - 30 - 44

5 aciertos: 33 ganadores. Premio: $11.260.040

Pozo extra: resultado del miércoles 1º de julio de 2026

Números ganadores: 01 - 08 - 15 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 28 - 34 - 35 - 37 - 40 - 44

6 aciertos: 155 ganadores. Premio: $1.290.322,58

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.388 del Quini 6 se realizará el domingo 5 de julio a las 21.15. Pozo estimado: $11.250.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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