Intentaron estafar a Georgina Barbarossa: le quisieron hacer el "cuento del tío"

La conductora relató en C5N el momento en el que un delincuente trató hacerle creer que su hijo estaba siendo asaltado. "Doy gracias a Dios que me dio lucidez, porque a esa hora ya estoy bajo los efectos del Rivotril", bromeó.

La conductora Georgina Barbarossa contó este jueves en C5N cómo vivió el intento de estafa telefónica del que fue víctima y aprovechó para advertir sobre la modalidad delictiva, al remarcar que "nadie está exento de caer" en este tipo de engaños.

Barbarossa explicó que el llamado llegó durante la madrugada, cuando ya estaba descansando. "Tres menos diez recibo un llamado desconocido. Como tengo hijos, dejo el teléfono prendido. Como el número era desconocido, no atendí. Al segundo llamado atiendo. Escucho la voz de un chico lloriqueando que me dice: 'Hola mami, soy Tomi, me están robando en mi casa'. Ahí me di cuenta de que no era Tomás porque no era la forma de hablar de él ni era su voz", relató.

Con humor, la conductora contó cuál fue su reacción al descubrir la maniobra. "Son irreproducibles los lugares donde los mandé. Doy gracias a Dios que me dio lucidez porque a esa hora ya estoy bajo los efectos del Rivotril", bromeó.

De inmediato, dejó una advertencia para quienes puedan atravesar una situación similar. " Hay que estar atentos porque si otra persona se desespera o está medio dormido puede caer" , sostuvo.

Barbarossa también manifestó su preocupación por la información personal que manejan los estafadores. "Todo el mundo sabe cómo se llaman mis hijos. Tienen mi teléfono, eso me preocupa. Saben que soy yo y que mi hijo se llama Tomás", afirmó.

En ese sentido, insistió en que cualquiera puede ser víctima de este tipo de delitos. "Nadie está exento de caer en un intento de estafa. Conozco amigas mías que han caído y han entregado dinero y todo", aseguró.

Finalmente, volvió a referirse al desenlace del episodio y remarcó que logró mantener la calma gracias a que reconoció de inmediato la voz de su hijo. "Después me di media vuelta y seguí durmiendo feliz porque los había insultado", comentó entre risas, antes de concluir: "Te agarran distraído, pero yo tengo un buen oído. Conozco la voz de mis hijos perfecto".

Cómo denunciar llamados extorsivos

Ante un llamado extorsivo, las autoridades recomiendan no brindar información personal ni realizar transferencias de dinero. Si la situación representa una emergencia, se debe llamar al 911. También se pueden denunciar estos hechos a través de la línea gratuita del Ministerio Público Fiscal, 0800-33-347225 (FISCAL), disponible las 24 horas.