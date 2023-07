El sentido mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa a días de una nueva audiencia con los rugbiers

En el mismo posteo, sumó una imagen en la que se lo observa a Báez Sosa, junto a un texto que reza: "Justicia por Fernando. Justicia es perpetua. No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen".

Por el asesinato del joven que estudiaba derecho, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores condenó el pasado 6 de febrero a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a la pena de prisión perpetua, mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel.

Graciela Sosa publicación Instagram La publicación de Graciela Sosa. Instagram

Crimen de Fernando Báez Sosa: los rugbiers condenados salen de la cárcel por primera vez

La causa por el crimen de Fernando Báez Sosa vuelve a una audiencia y será el 15 de agosto. Allí podrán detallar sus apelaciones que fueron dictadas el 6 de febrero. Como la exposición será en La Plata, los rugbiers saldrán por primera vez de la cárcel.

Los ocho acusados asistirán a la audiencia, tal y como lo hicieron en cada jornada del juicio. Los abogados de cada uno de ellos aseguraron que es su derecho estar presentes y por eso se trasladarán desde la alcaldía de Melchor Romero al Tribunal de Casación que se encuentra en la calle 42 de La Plata.

El horario está previsto para las 11 y las partes deberán hacerse presentes al menos 30 minutos antes. Según indicó TN, el tribunal rechazó el ofrecimiento de prueba testimonial por parte de la defensa, que había pedido que se citara a dos doctores y a Alejo Milanesi.

“El ofrecimiento de prueba testimonial realizado por la Defensa no prospera pues en esta etapa recursiva se requiere -como exigencia dirimente de admisibilidad para el avance de toda articulación- que la parte interesada demuestre las circunstancias que tornarían atendible dicho ofrecimiento a fin de que esta Alzada pueda evaluar su admisibilidad supuesto que, en autos, se verifica incumplido”, indicó la resolución.

La defensa apeló las condenas de los rubgiers y pidieron que se modifique las penas para los tres rugbiers que fueron condenados a 15 años de prisión y que deberían recibir perpetua. Se trata de Ayrton Villaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi.