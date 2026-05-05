5 de mayo de 2026 Inicio
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El Roña Castro advirtió que "se triplicó" la cantidad de gente que pide alimentos

El exboxeador encabezó una nueva donación de productos frente a su gimnasio y reunió a cientos de vecinos en una fila, que expuso la crudeza de la situación social.

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Castro habló con C5N sobre la compleja situación social.

El exboxeador campeón del mundo Jorge "Roña" Castro volvió a ponerse al frente de una jornada solidaria, que reunió a cientos de familias en busca de alimentos básicos en la puerta de su gimnasio en Temperley.

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Desde temprano, una larga fila de vecinos esperaron su turno para recibir arroz, fideos, polenta, lentejas, arvejas, yerba, harina y azúcar. En diálogo con C5N, Castro contó que empezó a tener una mano a quienes más lo necesitan durante la pandemia del coronavirus pero en la actualidad, y bajo el gobierno de Javier Milei, se triplicó la cantidad de gente que acude en busca de ayuda.

Hoy, el alcance es mucho mayor. El “Roña” coordina más de 14 comedores y asiste a miles de personas cada mes. “Una vez por semana entregamos mil personas números para repartir mercadería. En los comedores ayudamos a más de 6 mil personas. La gente va con su tupper a buscar la comida. Es doloroso. Tenemos un país tan rico y que estemos pasando lo que estamos pasando no se puede creer”, lamentó.

“Yo sé lo que es tener hambre y no tener nada dentro del estómago. Es durísimo. Yo lo pasé de chico y no me gusta ver niños pasando por lo que yo he pasado”, agregó el ex campeón del mundo.

Castro también dejó en claro que, pese al esfuerzo, la demanda supera muchas veces las posibilidades: “Hay gente que labura y no le alcanza. Viene a buscar mercadería acá. Es lo que estamos viviendo en nuestra Argentina. Yo trato de ayudar y hacer lo posible, pero muchas veces no alcanza”.

Los desgarradores testimonios de la crisis económica

Las voces de quienes se acercaron a buscar ayuda reflejan el deterioro económico, que golpea incluso a quienes nunca imaginaron atravesar esta situación. “Vengo hace dos años. Nunca pensé que iba a tener la necesidad de buscar alimentos”, contó una jubilada de 78 años.

Otro vecino, sin trabajo fijo, describió su presente sin rodeos: “Vengo a retirar alimentos porque estamos mal en esta situación. No tengo trabajos. Hago changas pero está jodida la situación. Gracias al Roña que nos da una mano. Estamos muy agradecidos”.

Una mujer jubilada también puso en palabras la urgencia: “Soy jubilada y no me alcanza para nada. Gracias al Roña podemos llevarle algo de comer a nuestras casas”. Y otra vecina resumió con sencillez el impacto de la ayuda: “Estoy agradecida por lo que Roña ayuda a la gente. Yo trabajo poquito y no me alcanza”.

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