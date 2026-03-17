17 de marzo de 2026 Inicio
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El restaurante frente a la laguna de Chascomús que combina cocina argentina, cafetería y encuentros durante todo el día

Con vistas abiertas al paisaje de la laguna, Café Mulé propone una experiencia gastronómica integral que va del desayuno a la cena, con platos caseros, opciones para compartir, promociones de aperitivos y una tentadora selección de pastelería.

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Café Mulé queda a la vera del río.

Café Mulé queda a la vera del río.

Ubicado frente a la laguna de Chascomús, Café Mulé se presenta como un espacio pensado para disfrutar sin mirar el reloj. Sus terrazas y salones, diseñados para privilegiar la vista al agua, invitan a detenerse a cualquier hora del día, ya sea para un desayuno temprano, un almuerzo relajado, una merienda frente al atardecer o una cena distendida. La propuesta gastronómica acompaña ese espíritu con una carta variada que ensambla cocina argentina, platos caseros y opciones pensadas para compartir.

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La cocina se articula con una dinámica all day, que suma desayunos completos, entradas, principales, pastelería artesanal y una amplia carta de bebidas con y sin alcohol. Además, el lugar ofrece alternativas sin gluten y promociones especiales para aperitivos, como el 2x1 en tragos seleccionados con la compra de entradas, una propuesta ideal para quienes buscan una pausa frente a la laguna.

Qué pedir en Café Mulé

Entre los destacados aparece el pejerrey a la romana con guarnición, un clásico que dialoga con el entorno lacustre. Para compartir, la Tabla Mulé reúne una selección generosa que incluye escabeche de pejerrey, quesos y aceitunas marinadas, bocaditos de queso, langostinos apanados, chips de papa y batata y alioli de ajo. También sobresale la pamplona de pollo, mientras que los más chicos cuentan con un menú infantil que ofrece milanesita de peceto con puré de papas, papas fritas o ñoquis con salsa rosa.

Café Mulé - Desayuno en la laguna

A lo largo del día, la cafetería cobra protagonismo con propuestas de desayuno y merienda como el clásico Mulé —café con leche o té acompañado de tostadas con dulce casero y manteca o queso blanco, más jugo de naranja— y el desayuno americano, con tostón de pan de campo, huevo revuelto, palta, panceta, tomates cherry y café con leche. La experiencia se completa con su pastelería, donde destacan croissants y alfajores, ideales para acompañar una pausa dulce frente a la laguna.

Con una propuesta gastronómica que atraviesa todos los momentos del día y un entorno natural privilegiado, Café Mulé se consolida como un punto de encuentro en Chascomús donde la cocina, el café y el paisaje se combinan para crear una experiencia que invita a volver.

Dónde queda Café Mulé

Se encuentra en avenida Costanera Nº 4, Chascomús.

Más información: @mulecafe

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