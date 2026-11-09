9 de noviembre de 2026 Inicio
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Así fue la emotiva llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole

El Sumo Pontífice caminará por el predio donde habitan 400 personas con discapacidad, recorrerá un pabellón con residentes postrados y rezará para luego dar un mensaje.

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León XIV llegó a Don Orione.

León XIV llegó a Don Orione.

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El papa León XIV arribó al Cottolengo Don Orione en Claypole para caminar por el parque de la institución en donde vive más de 400 personas con discapacidad, visitando distintas casas y talleres del centro de día. También recorrerá un pabellón con residentes postrados y rezará frente al corazón Luis Orione.

El papa León XIV destacó la existencia del Cottolengo Don Orione.
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A bordo del papamóvil, León XIV saludó a los fieles y arribó al lugar. Allí lo esperaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le hizo la entrega de un presente: era un mate. El Sumo Pontífice lo recibió con una sonrisa y se sacaron una imagen juntos.

El Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas. Con la nuestra estuvo en el instituto que plantea “seguir los pasos que realizará el Sumo Pontífice” en un sector históricamente postergado donde la visita promete ser un hecho histórico.

Silanes es quien recibió al Santo Padre en el Cottolengo Don Orione junto a toda la comunidad de servicio: trabajadores, profesionales, voluntarios y los propios residentes. Tanto quienes viven allí como los concurrentes de la escuela especial y del centro educativo terapéutico estarán presentes dentro y fuera del santuario para darle la bienvenida a León XIV.

Axel Kicillof recibió a León XIV en la puerta del Cottolengo Don Orione: afectuoso saludo y un especial regalo

El papa León XVI vive su segundo día en el país donde, a primera hora del lunes, visita el Cottolengo Don Orione de Claypole. Luego de atravesar una emotiva llegada a bordo del papamóvil, y recibir el cariño de la gente que se volcó en las cercanías con banderas argentinas y papales, el Sumo Pontífice fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien tuvo un afectuoso saludo, le presentó a su esposa, el Gabinete y le obsequió un mate.

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