El Papa vuelve a sorprender e inicia su viaje más extenso por el sur de Asia y Oceanía

Este lunes el Papa argentino inicia su viaje apostólico hacia países del extremo sur de Asía y Oceanía, no justamente con mayoría católica. Jorge Mario Bergoglio estará 11 días, con un estimado de 44 horas de vuelo, recorriendo 32.814 kilómetros, para conocer a los pueblos del país con mayor presencia de musulmanes en el mundo, Indonesia, luego seguirá por la isla selvática Papúa Nueva Guinea, la pequeñísima Timor-Oriental y regresando a la ultratecnologizada Singapur. Países muy pequeños, periféricos de Asia y muy cercanos a Australia.

A su regreso prometió evaluar otro de sus esperados viajes, el regreso a casa, Argentina.

Para las personas que no pueden viajar con el Papa se creó el sitio peregrinus.vatican.va. Aún se está desarrollando el sitio al punto que no fue presentado de manera oficial pero si alentado en bambalinas. La iniciativa virtual de viajar con Francisco viene desde el fin del mundo. En Argentina la asociación civil Miserando parió la iniciativa para acompañar a Francisco en sus viajes de fe, proféticos, no turísticos.

Una persona muy cercana al Papa, que prefiere el anonimato, explicó a C5N que "Miserando cree que a través de los viajes, el Papa marca un camino a seguir de los católicos. Su elección es muy clara: misionar en lugares donde la fe católica no es mayoría, lugares donde el sufrimiento es enorme ya sea por las guerras civiles o entre países, o por el cambio climático. Allí donde quienes emigran buscan un futuro mejor. Entonces el Papa va y se compromete más allá de su religión o ideología", reflexionó una integrante de la ong Miserando.

Los viajes de Francisco son muy pedagógicos, enseñan, a todos pero más aún a los cristianos, al dar el criterio de cómo se vive la fe, porque demuestra que todos deben salir y encontrar pequeñas guerras, con personas que piensan diferentes, con los que sufren, etc. y el ejemplo del Papa es ir a su encuentro y llevarles una esperanza activa, concreta, y que en la diferencia está la riqueza, su virtud es reconciliar la diversidad, no cancelarla.

El sitio permite ver en el mapa el largo viaje, los días, horarios y ciudades que visitará así como las actividades que allí desarrollará.

Enrique Palmeyro, fundador de la asociación educativa internacional Scholas Ocurrentes, contó que este 4 de septiembre estará en Giacarta, por la tarde, en un encuentro con jóvenes. "Indonesia es el país con el promedio más alto de creyentes musulmanes del mundo. Lo esperan porque lo consideran un líder mundial que denuncia los efectos aterradores del cambio climático", sostuvo Palmeyro, que en estos momentos se encuentra en viaje al otro lado del mundo.

“Sí, sí, me dijo que si iba a Papúa, venía a Vánimo, a ver lo qué yo hacía. Ni habrá pensado cuántos kilómetros, ni lo lejos que está. Tiene un gran corazón por los más necesitados. Creo que este viaje es una respuesta a los más alejados, a las periferias”, explicó a la agencia EFE el sacerdote argentino Martín Prado de 35 años que misiona hace una década en la selva asiática de características similares a las novelas del escritor italiano Emilio Salgari, famoso por los personajes Sandokán o el Corsario Negro.

En Vánimo el Papa financió la construcción de la Escuela de Humanidades Santísima Trinidad. En esa localidad viven 9 mil personas, sin rutas, ni agua corriente, ni electricidad, ni aire acondicionado, ni grandes comercios, así que prepararon la cancha de fútbol para recibir al Papa nacido en Flores sur y fanático de San Lorenzo.

En su agenda pública del viaje se detallan 33 citas públicas, incluidas ocho informales ceremonias de recibimiento y despedida en los aeropuertos. Visitará cinco ciudades, las cuatro capitales más Vánimo en la selva de Papúa, celebrará cuatro misas multitudinarias, y pronunciará 16 discursos. Mientras que en Timor Oriental, donde el idioma oficial es el portugués, hablará en español para hacerse entender por la población, en los demás hablará en italiano y se espera traducción simultánea.

Mientras algunos hablan de la grieta política argentina por el extremo asiático hubo guerras intestinas como ocurrió con Timor, donde el ejército aún hoy es cuestionado por la ejecución de la población civil, cuando se independizó de Yakarta. Otro tema de violencia estatal es la legalidad de la pena de muerte en Indonesia y Singapur. Bergoglio hace años propone su abolición.

Por otro lado, el Papa dará un discurso en la mezquita más importante de Indonesia (para llegar allí sobrevolará India) y a su regreso, en uno de los enclaves estratégicos del mundo financiero, Singapur, alertará por las nuevas tecnologías. Sabe el jesuita pontífice que lo que allí diga repercutirá en Pekín, tierra soñada por siglos por la Compañía de Jesús.