El papá de una joven argentina hizo una conexión eléctrica extraña y se volvió viral cuando quiso cortar el pasto

El clip está acompañado con la leyenda: Así vivimos #risa #padres #humo y fue 4 mil veces compartido por los seguidores de la divertida muchacha que escribe en su biografía: "Aún no hay descripción corta".

Cuando Aldana hizo el intento de encender la máquina, se escuchó el usual sonido de un típico timbre y las dos empezaron a las carcajadas.

La publicación se viralizó en TikTok y obtuvo más de cuatro millones de reproducciones y más de 500 mil likes. Además, varios usuarios dejaron comentarios referidos a la hilarante secuencia. Entre ellos: “Para ser atendido toque la cortadora de pasto por favor”, “Es más difícil lo que hizo, que conectarlo bien”, La pregunta es cómo toca el timbre la gente si hay reja?", "Mi abuelo quiso poner el solo la conexión de luz en la pieza de mi hermana ahora cada vez que prendemos la luz se prende la tele", "Cuando hacíamos los circuitos en serie en primer año de escuela técnica", "Iba a comentar como solucionarlo, pero la verdad que así queda más lindo". "Es un montón, fíjate que cuando abras la canilla no se prenda la luz".

