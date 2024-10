El Papa tendrá su autobiografía y está escrita por él mismo

Este documento estaba inicialmente destinado a publicarse solo después de la muerte del religioso, por deseo de Francisco. Pero el Jubileo de la Esperanza, anunciado para 2025, y las exigencias del momento lo llevaron a decidir difundirlo ahora.

La redacción de la obra tomó los últimos seis años y fue escrita junto con Carlo Musso, exdirector editorial de no ficción en Piemme y Sperling & Kupfer, y luego fundador del sello independiente Librería Pienogiorno. Comienza con los primeros años del siglo XX con sus antepasados que emigraron de Europa, Italia, a América y sobre su infancia, juventud, su vocación, su adultez y su papado.

La autobiografía de Francisco Redes Sociales

“El libro de mi vida es el relato de un camino de esperanza que no puedo imaginar separado del de mi familia, de mi gente, de todo el pueblo de Dios. Es, en cada página, en cada paso, también el libro de quienes caminaron junto a mí, de quienes nos precedieron, de quienes nos seguirán”, comentó el Papa en la nota que anticipa la publicación del volumen.

Agregó: "Una autobiografía no es nuestra literatura privada, sino más bien nuestra bolsa de viaje. Y la memoria no es solo lo que recordamos, sino lo que nos rodea. No habla únicamente de lo que fue, sino de lo que será. Parece ayer y, sin embargo, es mañana. Todo nace para florecer en una primavera eterna. Al final, solo diremos: no recuerdo nada en lo que no estés tú”.

Francisco, el papa argentino

Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, tiene 87 años y nació en el barrio de Flores, en la Ciudad. Es el mayor de los cinco hermanos. Es el 266.º y actual papa de la Iglesia católica, jefe del Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave.