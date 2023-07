El papá de L-Gante, sobre el entorno del músico: "No son delincuentes, son chicos traviesos"

Elían Valenzuela fue trasladado a las 5 desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes hasta la fiscalía de la localidad del oeste bonaerense. Sin embargo, se negó a declarar por consejo de sus abogados defensores, Pablo Nicolás Merlo y Juan Pablo Merlo, ante el fiscal Raúl Villalba. "Siempre se va a ajustar a derecho y en el juicio va a declarar. Ahora no lo hará, no es conveniente para que no sumen artilugios y lo sigan comprometiendo", aclaró el papá.