El intendente de Esquina y la dramática situación por las inundaciones: "Todos los días tenemos que dar de comer a 1.000 personas"

“Estamos inundados en varios sectores. Tenemos casi 60 familias evacuadas pero muchas otras autoevacuadas, que no quieren salir de sus casas por temor a que les roben. Son más de 1.000 personas a las que tenemos que atender y dar de comer todos los días. Necesitamos que nos ayuden con alimentos no perecederos, a través de Caritas o en las iglesias", se esperanzó.

Una de las consecuencias más visibles del avance de las aguas tuvo lugar en la costanera Diego Maradona, bautizada así como un homenaje a los padres del 10, nacidos justamente en esa localidad: "La costanera se hundió. Nos llovió 500 milímetros en tres días y medio y eso volteó las defensas. Ahora estamos tratando de hacer todo lo posible para que el agua no nos lleve la mampostería y el relleno de tierra”,.

El intendente de Esquina apela al arma más potente con la que cuenta: la probada solidaridad de la sociedad argentina. Hasta ahora, la respuesta política se hace esperar: el gobernador Gustavo Valdés está de vacaciones y no atiende el teléfono, y desde el Gobierno nacional de Javier Milei el silencio permanece inalterable con el transcurrir de las horas.

"Al gobernador lo llamé dos o tres veces y no me atendió. Mandó un poco de alimentos y una bomba para sacar las aguas que quedan estancadas en ciertos lugares. Está de vacaciones y el ministro de Obras Públicas también, porque suelen irse en enero. Quedó gente pero que no decide, mientras estamos trabajando y nos estamos arreglando. No quiero tener conflictos porque cuando vuelvan pediré una audiencia para solicitarles una ayuda, pero estamos bastante desamparados", relató Benítez, quien destaca sin embargo la ayuda que les brinda tanto Defensa Civil de la provincia como el Ejército.

Con el gobierno nacional, la posibilidad de una asistencia importante parece aun más remota. "Te imaginas que no le dieron nada a Bahía Blanca después del tornado, ¿qué nos van a dar a nosotros? Nos dieron alimentos para 100 personas y hay que alimentar a 1.000, y eso fue gracias a algunos compañeros que todavía están en Desarrollo Social, si es por ellos no nos dan nada", aseveró.

De todos modos, Benítez adelantó que "siempre vamos a insistir, porque lo más importante es la gente. Acá no hay ideologías". Mientras tanto, en una tregua de las lluvias, la situación mejora poco a poco. Pero la tregua podría ser breve. "El rio seguirá subiendo por las lluvias que cayeron en el centro de la provincia, y que luego bajan por el río Corrientes y nos afecta a nosotros. Además, el domingo podría volver a llover acá. Por eso, con lo poco que tenemos, estamos ayudando a la gente".