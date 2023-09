El impactante relato de otra paciente de Aníbal Lotocki: "Averigüé para hacer mi testamento"

Luego, referido a sus operaciones, Yésica indicó: "Me operó 3 veces: 2016, 2019 y 2020. La primera vez fue a que me levante los glúteos y me ofreció ponerme hilos más plasma rico en plaquetas. Después, me dijo que el plasma rico en plaquetas lo iba a mezclar con un producto para que dure un poco más. Nunca hizo mención del producto ni dijo la palabra 'Metacril' ni nada". Esto último es lo que le inyectaron a Silvina Luna.

Al respecto, la joven aseguró: "Después de esa operación noté como que tenía dos bultos en la pierna, justo debajo de la cola. Consulté y me dijeron que era como una inflamación y que la solución era infiltrar". Las similitudes con la modelo fallecida el pasado 31 de agosto son muchas y eso es lo que la tiene asustada.

Silvina Luna Silvina Luna se operó con Aníbal Lotocki en 2011, 12 años antes de su fallecimiento. Redes sociales

"En la segunda operación le dije si me podía sacar las pelotas y me dijo que no había problema. Cuando me despierto, no me había sacado las pelotas y me dijo que se había olvidado. Me puso producto de nuevo en esta operación, en las radiografías sale que estoy llena de nódulos", contó Yésica.

En cuanto a la última intervención, afirmó: "Me hizo mala praxis en la tercera operación, porque me operé las lolas y tiene que quedar un espacio entre cada una, pero las tengo juntas". De esta manera, son múltiples las acusaciones contra el médico.

Referido a su salud actual, Yésica señaló: "No puedo estar sentada mucho tiempo porque me empieza a doler. Averigüé para hacer mi testamento con 34 años después de lo de Silvina Luna, tengo un hijo de 13 años". Tras estas palabras, no pudo contener su angustia a raíz de lo que le toca vivir.

Para finalizar, se metió de lleno en su futura causa contra Aníbal Lotocki: "Me representa el estudio de Burlando. La denuncia es por tentativa de homicidio y envenenamiento. Siento que me arruinaron la vida".