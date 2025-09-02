Para fanáticos de los dinosaurios: cómo será el nuevo streaming de paleontólogos argentinos

En octubre llega una nueva transmisión en vivo desde Río Negro, en busca de fósiles. El Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales compartirá el día a día en sus redes sociales.

El furor por la ciencia que dejó el streaming desde el fondo marino en Mar del Plata no terminó. Es más, fue el desencadenante para una idea que rondaba desde hace tiempo en los paleontólogos y paleontólogas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales: transmitir en vivo y en primera persona las largas jornadas de tierra, polvo y trabajo que permiten descubrir nuevas especies.

¿Cómo trabajan los paleontólogos? ¿Qué pasa durante esas campañas que parecen interminables? Muchas veces vemos sus logros exhibidos en los museos, pero pocas veces pensamos en lo arduo que debe ser encontrar fósiles.

Para poder entender su trabajo y el nuevo streaming, que está previsto para comenzar en octubre, y que se extenderá durante varios días, C5N habló con Julia D'Angelo , paleontóloga del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, escritora y editora de la revista Carnotaurus.

Jurassic Park es un clásico de Steven Spielberg y uno de los motivos por los cuales una generación de niños en los '90, y de allí en adelante, hallaron en la paleontología una carrera a seguir. Pero el trabajo del doctor Alan Grant (Sam Neil) al inicio del film es solo un leve bosquejo de las duras campañas paleontológicas que se realizan para poder encontrar fósiles.

La idea de los paleontólogos argentinos es transmitir en vivo desde una estancia, ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Roca, en la provincia de Río Negro, donde vienen trabajando desde hace años, y pese a que el escenario no es el más propicio, debido a los recortes que lleva adelante el gobierno nacional en el sector científico tecnológico.

La investigadora contó que "conocemos historias de un montón de colegas de otras instituciones donde se están cortando líneas de trabajo". En ese sentido, celebró que lo que sucedió con el stream del fondo del océano fue "sentir que a la gente realmente le importa la ciencia en Argentina".

"Nuestro país tiene un nivel científico increíble, supervalorado en el exterior, los científicos de acá son de primer nivel y está bueno que nuestra población los conozca. Que el Estado financie desde la universidad los doctorados, los postdoctorados, que haya una carrera de investigador, Conicet, es algo que no sucede en otros lados del mundo. Tenemos un sistema científico que es modelo a nivel mundial, entonces tenemos que cuidarlo", afirmó.

Y para que la gente conozca su trabajo es necesario poder mostrarlo y comunicarlo: "Yo no puedo pedirle a alguien que me apoye si no sabe para qué estoy trabajando. Es importante la comunicación científica".

Después del streaming del Conicet en el fondo del mar

D'Angelo contó a este medio que desde hace muchísimo tiempo tenían ganas de realizar algo por el estilo, una transmisión en vivo para poder mostrar lo que hacen. De hecho, en YouTube, bajo el usuario Paleocueva Lacev, realizan vivos todos los miércoles para poder divulgar información y contar en lo que están trabajando.

"El año pasado surgió la idea de un compañero de ver si conseguíamos un streaming y empezamos a soñar con esta idea de hacer un streaming desde el campo", aseguró. Tiempo después apareció la posibilidad de utilizar Starlink para transmitir y el éxito del stream del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) fue el catalizador.

Poder ver su trabajo y, el fondo del Cañón de Mar del Plata "nos fascinó. Nosotros lo teníamos puesto acá en el laboratorio todo el día y cuando llegábamos a nuestra casa lo seguíamos viendo". "Eso fue lo que nos impulsó muchísimo a dar el paso y animarnos a empezar a planificarlo de verdad", añadió la paleontóloga.

Este furor por la ciencia nacional pese al desfinanciamiento demostró que "hay gente que está ávida de conocimiento de calidad, que queremos ofrecer. Queremos que la gente realmente se lleve información dada por los científicos que trabajan en lo estos temas".

La campaña durará entre 15 a 20 días, aunque todavía no saben con seguridad si van a transmitir todos esos días o algunos de ellos, desde que salen del museo hasta que llegan a la excavación. "Que sientan con nosotros la alegría cuando descubrimos algo o la frustración de cuando no aparece nada", remarcó la especialista.

¿Cómo es un día de trabajo allí? Mientras algunos paleontólogos trabajan en la cantera, otros están en el campamento o haciendo la cena, o preparando y estudiando algunos fósiles. En esa línea sentenció que durante esos días "no tenemos baño, no tenemos agua y no nos bañamos, eso creo que a la gente le va a divertir".

¿Cómo se encuentra un dinosaurio? ¿Cómo se empieza a buscar?

El yacimiento donde van a realizar la campaña ya es conocido y no es la primera vez que van a buscar fósiles. Ya en octubre del año pasado "empezaron a aparecer huesos de un dinosaurio distintos a los que siempre aparecen ahí".

"Cuando vinimos al laboratorio se dieron cuenta los que trabajan en este tema, que era un dinosaurio carnívoro y por las características que tienen esos huesos, lo que pasa que son muy pocos, sería un dinosaurio nuevo", explicó Julia, por lo que uno de los objetivos de esta campaña es buscar ese carnívoro que está en la zona.

Dinosaurios campaña (1) Paleontólogos trabajando durante una campaña. https://www.instagram.com/lacevmacn/

¿Cómo se nombra a un dinosaurio? Los animales, las plantas, todos los organismos tienen un nombre común y su nombre científicos, los humanos tiene el nombre de Homo sapiens, lo mismo ocurre con los dinosaurios. En su caso particular, cuando es una especie nueva, el nombre se dedica a una persona, o en la zona en que remita.

Al yacimiento donde van a ir en octubre descubrieron al Bonapartenykus ultimus, cuyo nombre hace referencia a José Fernando Bonaparte, uno de los paleontólogos más importantes del país, que falleció en 2020, quién descubrió ejemplares importantes como el Argentinosaurus huinculen, el Carnotaurus sastrei y el Amargasaurus cazaui.

El epíteto ultimus señala que esa zona es del fin de la era de los dinosaurios y nykus significa "garra", porque esta especie alvarezsáurido "es increíble, es como un pajarito, tiene los dedos reducidos al punto que le quedó uno solo, es una garra", añadió.

Dinosaurios campaña (2) Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio que habitaba la Patagonia hace aproximadamente 70 millones de años. Ilustración: Abel G. Montes Ilustración: Abel G. Montes

La Patagonia argentina es una de las regiones donde más se encuentran dinosaurios en el mundo. Casi siempre los fósiles se encuentran por casualidad en estancias o campos, donde los propios dueños dan aviso a paleontólogos para que vayan a observar el lugar.

¿Para qué sirve el trabajo de los paleontólogos y paleontólogas? En un mundo donde las extinciones de especies son frecuentes, el avance de los humanos en el planeta lo está afectando tanto como el meteorito que extinguió a los dinosaurios. "Nuestro trabajo nos ayuda a entender e intentar mitigar nuestra injerencia en esto", refutó la investigadora.

La campaña está respaldada por el Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Los organizadores agradecieron también a Celeste Giardinelli, quien ayuda en el área de comunicación.

"Carnotaurus" la revista de divulgación científica del Museo de Ciencias Naturales

Además del streaming pensado para octubre, desde el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados y el MACN crearon una revista digital llamada "Carnotaurus", que se puede acceder de manera pública y gratuita mediante la página https://www.macnconicet.gob.ar/carnotaurus/.

Este proyecto fue creado con el objetivo de "promover el conocimiento y la apreciación de las ciencias naturales, así como difundir la ciencia y la investigación, involucrando a la comunidad en la conservación y valorización del patrimonio natural y cultural".

Julia D´Angelo es la editora en jefe y contó que "se puede sostener un buen nivel de divulgación haciéndolo accesible, pero informando también y que la gente se ve el trabajo que se hace", es una manera de tener un primer acercamiento a las ciencias naturales que puede servir para profesores y docentes, tanto de primaria como segundaria, para que sea una herramienta de ayuda.

La revista cuenta con artículos de divulgación, carta de lectores, fichas de información, y guía de identificación, entre otras cosas. "Mi sueño es que sea física, que la podamos tener en la mano", confesó.