El Grupo Indalo realizó una colecta de alimentos para ayudar a un comedor comunitario

“Que suerte y feliz cuando vienen, muchas gracias”, expresó Carmen, cocinera del comedor, al periodista de C5N Justo Lamas al llegar al lugar para la entrega de los alimentos.

comedor2.jpg Los alimentos fueron entregados al comedor "Mi Placita".

A cerca de la situación actual afirmó: “Llegamos a rajatabla, le buscamos la vuelta de todos lados y bueno gracias a Dios llegamos. Recibimos ayuda de Desarrollo Social del municipio, pero de Nación no recibimos nada”.

Sobre la gente que asiste al comedor "Mi Placita", Carmen reveló que la gente que viene es porque "la asignación no les alcanza, o solo para una comida". "Esto no va más, muchísima gente está con problemas de alimentación, no es otra cosa”, agregó.

“Cuando vos ayudás a nuestras acciones, llegan a destino y gracias a tu ayuda Carmen va a poder alimentar a 500 personas”, concluyó desde el lugar el periodista Justo Lamas sobre la nueva campaña solidaria del Grupo Indalo.