El Gobierno anuncia nuevas políticas sociales: definiciones sobre planes y cortes de calle

Señaló que la funcionaria hará "referencia en especial a cuestiones que atañen a quien corte la calle y a quien intermedie en ayuda social o esté haciendo un negocio para sí mismo utilizando a los que más lo necesitan".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró a Radio Mitre que quien corte la calle no cobrará el plan social que le corresponda. "No va en contra de nadie, no es contra una persona o una organización. Es avisarle a las personas que están en una situación de cobro de un plan que mientras se les dé van a tener que cumplir determinadas normas", sostuvo el sábado pasado.

Sandra Pettovello ministra Capital Humano diciembre 2023 La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hará anuncios este lunes. Télam

En ese sentido, remarcó que desde el ministerio de Capital Humano "se van a ocupar de que las organizaciones que manejan a la gente como ganado se vayan a terminar". "La gente va a tomar su propia decisión: o me sacan el plan o me quedo en mi casa y sigo trabajando", concluyó.

Aumento de precios de medicamentos: el Gobierno evalúa mantener subsidios

La inflación golpeó duramente el bolsillo de los argentinos en los primeros días del gobierno de Javier Milei, especialmente después de los primeros anuncios económicos de Luis Caputo, y uno de los productos que más subieron en las últimas semanas fueron los medicamentos. Por eso, desde el Gobierno ahora aseguran que evalúan mantener los subsidios, tal cual deslizó Manuel Adorni, el vocero presidencial.

Si bien evitó dar precisiones y aseguró que cualquier anuncio de este estilo será por parte del Ministerio de Salud, sí aclaró que "el espíritu del Gobierno es apoyar y ayudar a los que más necesitan". "En el caso de que se entienda que, en el caso de los jubilados, debe seguir, seguirá. Y si no, será una decisión de Salud", aclaró.