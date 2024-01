El fuerte impacto del ajuste en los trabajadores: "Como una vez al día porque no alcanza la plata"

Luego de que el INDEC informara que la inflación fue del 25,5% para el mes de diciembre , el primer índice de la era Milei, un trabajador reconoció que solo come una vez al día porque no le alcanza la plata.

“Todo está caro, un café cuesta $500. No alcanza con lo que ganamos. Yo alquilo y está subiendo todo. Hasta comer está muy caro”, contó un trabajador.

Continuando con su relato, el hombre entrevistado por C5N reconoció que no puede contar con las cuatro comidas básicas para su día. “Como una sola vez al día, a las 12 solamente. Después ya no porque no alcanza”, narró.

De todas formas, sí destacó que “trabajo hay”, aunque advirtió que “están pagando poco”. El hombre trabaja ocho horas en el rubro de albañilería, cobrando alrededor de $700 la hora y conformando una familia con tres hijos.

INDEC: una familia necesitó $495.798 en diciembre para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) indicó que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 30,1 % en diciembre, por lo cual, una familia de cuatro integrantes necesitó $495.798 para no caer debajo de la línea de la pobreza. En tanto, el mismo grupo familiar necesitó ingresos por $240.678 para no caer en la indigencia.

El informe informó que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria subió 30,1% en diciembre. De esta forma, a lo largo de los doce meses de 2023 el costo de la canasta alimentaria acumuló un incremento de 258,2%, superior a la inflación que alcanzó el 211,4%.

Por su parte, el costo de la Canasta Básica Total subió 27% el mes pasado, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $495.798 para no ser considerada en situación de pobreza. En este caso, el acumulado de 2023 marcó un aumento de 225,1%.

Inflación

El INDEC publicó la semana pasada que la inflación minorista durante diciembre ascendió al 25,5 %, casi el doble que en noviembre, y que el rubro Alimentos y Bebidas mostró una suba mayor al índice general, con un 29,7 %. En tanto, la inflación a lo largo del 2023 alcanzó al 211,4%, el mayor registró desde 1990.

Hasta el primer semestre del año, última medición disponible del Indec, el 40,1% de los habitantes del país estaban bajo la línea de pobreza, de los cuales, el 9,3% era indigente.

De esta manera, sobre una población de 46 millones de personas, 18,4 millones se encuentran en la pobreza y uno de cada cuatro de ellas es indigente.

Además, la pobreza se hace más fuerte en los menores de 16 años donde el porcentaje alcanza al 60%. Los datos de mediados de este año superaron al 39,3% de pobreza con que cerró el 2022, y 8,1% de indigentes.