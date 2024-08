El exabogado de Laudelina dijo que el cuerpo de Loan "pudo haberse descartado en el trayecto de 9 de Julio a Chaco"

En tal sentido, acerca de un lugar que podría ser de interés para la investigación, agregó que "hay dos lagunas, hay una muy cerca de la casa quinta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, que queda a dos kilómetros, más o menos".

En tanto, sobre la tía del niño y una de las detenidas, Laudelina Peña, expuso que le aseguró que "no sabe qué hicieron con el nene", aunque reconoció que "fue testigo del accidente". La mujer, por su parte, había manifestado en la Justicia que fue presionada por Caillava para que plante un botín que se halló en medio de un campo de 9 de Julio.

Fernández Codazzi, quien fue el abogado de Laudelina, negó haber amedrentado y amenazado a su exclienta para instalar la hipótesis del accidente en el que Loan habría sido atropellado y enterrado por el matrimonio detenido. También señaló que no cuenta con vínculos con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

loan-pena Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en Corrientes.

Caso Loan: la madre del niño advirtió que la presionaron para sostener la hipótesis del accidente

La madre de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en la provincia de Corrientes el 13 de junio, , advirtió que fue presionada para sostener la hipótesis sobre un accidente.

En diálogo con TN, la madre de Loan, María Noguera, marcó que su hijo no fue víctima de un accidente. "Eso es falso, mi marido también me dijo que es falso porque él debería haber visto si lo atropellaron. Yo estaba ya en la búsqueda de mi hijo cuando me contó que lo quisieron convencer", expresó.

En tal sentido, cargó contra la tía del niño, que instaló la hipótesis del accidente: "Eso es un falso testimonio. Laudelina ya mintió varias veces, mintió diciendo que entregué a mi hijo y mintió diciendo que estaba embarazada. Ella está mintiendo, es todo mentira. Tiene que saber algo porque la llamó Antonio preguntándole si Loan llegó cerca del papá", marcó.

"Todos los que estaban con él en el naranjal tienen que saber. No se puede escapar una criatura de cinco años con estos tres mayores", agregó Noguera sobre la desaparición de Loan.

En tanto, expuso su incertidumbre por la situación del niño: "Puede ser una venganza por el tema del terreno, podemos pensar cualquier cosa. Todos sabemos que a él lo llevaron. Ojalá que esté bien, que esté sano y salvo, es lo que esperamos todos. Que vuelvan y lo larguen, como pidió mi hijo, en una escuela o en una terminal. Así como nosotros estamos sufriendo, él está sufriendo por no estar con nosotros".