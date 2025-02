Desaparición de Lian en Córdoba: allanaron una vivienda y se secuestró una camioneta

Este lunes se reactivó a búsqueda del Lian Gael Flores Soraire en un amplio operativo que se lleva a cabo en Ballesteros Sud, zona que queda entre Bel Ville y Villa María, en la provincia de Córdoba . El menor fue visto por última vez el sábado pasado cuando su familia estaba durmiendo la siesta y cuando despertaron ya no estaba.

Se estima que el niño de 3 años habría desaparecido entre las 15 y 17 del sábado y que cuando sus padres se levantaron, después de dormir la siesta, no lo encontraron. Cerca de las 19 se dio alerta a las autoridades y, desde entonces, se lleva a cabo la búsqueda. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que continuaron las tareas durante noche utilizando drones con visión nocturna.

Además, se llevó a cabo un allanamiento a una vivienda. Allí, se secuestró una camioneta Volkswagen Amarok y tres teléfonos celulares, que serán peritados en las próximas horas. Hasta el momento no hay una hipótesis puntual sobre la desaparición del niño. En el lugar están trabajando más de 130 efectivos.

Lian tiene 3 años, piel trigueña, cabello corto de color negro, mide aproximadamente 90 centímetros. En el momento en el que desapareció, tenía un pantalón corto azul, no tenía remera y estaba descalzo.

lian alerta sofia.jpg

“No vamos a parar hasta que lo encontremos”, aseguró el ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, está en el lugar siguiendo paso a paso las tareas de rastrillaje y colaborando con la investigación. En diálogo con La Mañana por C5N, Quinteros, remarcó que se estuvo trabajando desde “el minuto cero desde en que tomamos conocimiento del hecho cuando los padres hacen la denuncia”.

“Inmediatamente, vinimos al lugar y pusimos en conocimiento a la fiscalía de Bell Ville que es la que está a cargo de la investigación. Ahora lo que estamos haciendo es seguir con los rastrillajes. Estuvimos trabajando toda la noche con drones de alta tecnología, que detectan calor. Ahora estamos trabajando vía área y terrestre”, detalló. Y agregó: “No vamos a parar hasta que lo encontremos”.

Respecto a cuánto puede empeorar la cantidad de tiempo que trascurrió hasta el día de hoy, aseguró que “la lógica indica que a medida que pasan las horas y si se perdió entre los pastizales, sin calzado ni ropa, la búsqueda se va complicando y por más optimismo que tengamos empieza a poner un paño de realidad sobre esta cuestión”. “Lo buscamos durante la noche y el día con baqueanos”, agregó.

“La fiscal ya ha tomado declaración a toda la gente que está en este predio, se hicieron allanamientos, secuestro de celulares y apertura de los mismos. No quiero manejar hipótesis, pero ni bien tomé conocimiento del hecho, me contacté con la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, activó el Alerta Sofía y no descartamos ningún tipo de hipótesis”, concluyó.