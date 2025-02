Salieron a la luz nuevos chats sobre el paradero de Loan: "Era un plan de secuestro exprés"

El abogado remarcó que creen que Loan se encuentra en Corrientes. "La figura del extravío fue planteada por Laudelina, acá no se perdió ningún niño, acá hubo algo deliberado. Tenemos reconstruido, que Loan cae en una trampa con su papá, en la casa de la abuela Catalina, donde Laudelina era ama y señora", añadió el abogado.

"Estoy convencido de que lo vamos a encontrar. Hoy esta gente está condenada por el delito de sustracción y ocultamiento", sentenció el letrado.

Loan Redes sociales

Los nuevos chats sobre el paradero de Loan: "Salió mal"

El abogado de la familia reveló nuevos detalles sobre pruebas que están analizando, explicó que existe una comunicación entre la tía de Loan, Laudelina, con Victoria Caillava a quien le exige que devuelva a su sobrino.

"Laudelina sabía que el matrimonio de Caillava tenía a Loan y reclamaba a qué hora lo iban a devolver", expresó el abogado. Eso no es todo, sino que en la conversación dejan entrever que tanto Caillava como Pérez iban a retener al niño un par de horas en una localidad vecina, probablemente 9 de Julio: "Era un plan de secuestro exprés que salió mal", sentenció.

En declaraciones anteriores, Juan Pablo Gallego aseguró que "hoy sabemos que Loan está en Corrientes y que está siendo retenido por el marino Carlos Pérez", sentenció el letrado, esta nueva información se pudo obtener tras unos testimonios recientes. Además, aseguró que hubo un encuentro antes del almuerzo donde desapareció el niño el mismo día que desapareció.

Entre los procesados se encuentran familiares del niño, como su tía Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex marino Carlos Pérez y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.

Juan Pablo Gallego: "Hay un 98% del caso reconstruido"

Juan Pablo Gallego aseguró que ya hay "un 98% del caso reconstruido" después de la desaparición de Loan y agregó que el 2% restante "sólo lo saben Pérez y Caillava". En tal sentido, expuso su hipótesis sobre el hecho: "Laudelina Peña planificó y guió, Camila Peña ayudó, Antonio Benítez propuso, Mónica Millapi captó al niño y Daniel Ramírez lo entregó a Pérez".

"Nosotros creemos que a Loan se lo llevó Pérez junto con Caillava. Saben lo que hicieron y probablemente Walter Maciel también. Los otros cuatro son cómplices con distintos roles y beneficios", agregó.