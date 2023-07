El emotivo mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa el día de su cumpleaños

"He sido muy feliz en mi vida pasada. Con la partida de mi hijo se fueron con él todas mi alegría. Hoy no pude escucharle diciéndome 'feliz cumple mami y un te quiero' con un abrazo. Solo hay tristeza en mi corazón. No hubo torta ni vela que apagar, ni nada que brindar. Todo es difícil sin su presencia", expresó Graciela en su cuenta de Instagram en el día de su cumpleaños.