El duro testimonio de un joven contra Marcelo Corazza: "Me pidió fotos íntimas"

Asimismo, el joven lamentó haber hablado con el productor de Telefe y primer ganador de Gran Hermano. "Tuve la mala suerte de cruzarme con Marcelo a través de esta aplicación", expresó.

En tanto, Benvenuto explicó por qué habló públicamente luego de la detención de Corazza: "No pensé en dar la entrevista, pero cuando escuché lo de Marcelo fue fuerte escuchar que sigue pasando esto".

Por último, el joven advirtió que con el avance de la tecnología, es más sencillo contactarse con niños: "Hoy, como adulto entiendo cómo funcionan las redes sociales. Era muy difícil llegar a los niños y hoy está TikTok, Instagram. Hay muchos medios por el cual llegar".

La declaración de Marcelo Corazza en la causa que lo imputan por presunta corrupción de menores

El productor televisivo Marcelo Corazza declaró el martes en Tribunales ante el fiscal y el juez de la causa donde se investiga una presunta corrupción de menores. Si bien no aceptó responder preguntas, aseguró estar "pasando el pero momento de su vida" y que "no tengo nada que ver con esto".

El exganador de Gran Hermano fue el primero de los cuatro imputados en ser indagado por el juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones, en los tribunales de la calle Lavalle 1170, tras lo cual permanecerá detenido acusado de los delitos de "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores".

Entre los detalles que se dieron a conocer en las últimas horas, Corazza sostiene que "mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder bien la causa". Y agregó que "tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuche. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.