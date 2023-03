La declaración de Marcelo Corazza en la causa que lo imputan por presunta corrupción de menores

El productor televisivo Marcelo Corazza declaró el martes en Tribunales ante el fiscal y el juez de la causa donde se investiga una presunta corrupción de menores. Si bien no aceptó responder preguntas, aseguró estar "pasando el pero momento de su vida" y que "no tengo nada que ver con esto".

Entre los detalles que se dieron a conocer en las últimas horas, Corazza sostiene que "mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder bien la causa". Y agregó que "tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuche. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".

Cómo operaba la banda de la que presuntamente era parte Marcelo Corazza

"Lo acusan de haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero, satisfacción personal o de terceros", reveló el periodista Paulo Kablan en Argenzuela.

Esta organización desarrollaba la actividad delictiva desde hace más de 20 años y se desempeñaba tanto en el norte del país, como en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Las investigaciones policiales comenzaron luego de las denuncias de distintas víctimas.

"Solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias Buenos Aires y Misiones, son 11 las víctimas desde 1999. Esto quiere decir que fue antes de la primera edición de Gran Hermano. No significa que la causa haya comenzado en ese año, sino que hasta allí se remonta la acusación", agregó el periodista.

El cabecilla de la organización captaba los menores, los corrompía, y luego los insertaba en el mundo de la prostitución ofreciéndolos a quienes consumen para obtener un rédito de ella. "Corazza participaría de la organización en carácter de consumidor", explicó Kablan.

Diversas tareas de inteligencia permitieron a los investigadores llegar a la identidad de quien lidera la organización, y de ahí de quienes consumían dicha actividad.

Junto a Corazza, también fueron detenidas otras tres personas, en el marco de una causa por "corrupción de menores" que investiga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.