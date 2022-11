El duro relato de la mamá del joven atacado en Moreno: "Si recupera la vista, dijo que va a perdonar al que le pegó"

El duro relato de la mamá de Nicolás, el joven atacado en Moreno: "Si recupera la vista, me dijo que lo va a perdonar"

Marcela dialogó en exclusiva con C5N y contó que el joven ya fue dado de alta debido a las infecciones que podrían complicar su cuadro a raíz de su diabetes, pero que tuvo una cirguía que duró 4 horas. " Fue sometido a una cirugía estética en el rostro, no sabemos si la parte del pómulo izquierdo va a reaccionar bien y si va a necesitar un injerto" , explicó.

"Por su ojo tenemos 15 días críticos en el que hay que preservar el músculo porque temen el desprendimiento de retina y glaucoma", contó sobre la salud de su hijo.

En ese sentido, aclaró que el agresor "no es su amigo", sino que formaba parte de un grupo de conocidos al que había visto solo 2 o 3 veces. Sin embargo, aseguró: "No tenemos palabras de bronca, Nicolás dijo que si recuperaba la vista lo iba a perdonar. Pido que mi hijo vuelva a ver, que esto no siga pasando".

El joven que hirió a Nicolás se encuentra detenido tras entregarse 13 horas después del hecho. Asimismo, comentó que, por el momento, ni el joven ni su familia se han comunicado con ellos.