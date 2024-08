El dueño de la parrilla donde se enfrentó la barra de Independiente dio detalles del escalofriante momento

A pesar de la gran cantidad de disparos, no se registraron heridos.

“Unos clientes vinieron a comer como cualquier cliente, vinieron salieron y después nos encontramos con ruidos acá, no sé que eran, unos ruidos medios molestos, pero bueno, salimos y no estaban más”, explicó en un primer momento Fabio al periodista Diego Fernández en el programa Argentina en Vivo.

Para luego detallar que “escuchamos una moto, viste que hacen ruido, pero después no encontramos nada raro. Salimos, nos fijamos que ya no había nadie, nos fuimos adentro y seguimos con lo nuestro”. “Era un grupo de 10, 15 personas, son clientes de hace muchos años. Estaban festejando un cumpleaños, había chicos sí, tenemos un pelotero”, agregó.

Sobre como se sucedieron los hechos, el dueño de la parrilla El Tano explico: “Yo les cobré y ellos se fueron. Acá afuera fue la cosa, no tengo ni idea la verdad. Después escuchamos los disparos, los ruidos estos, salimos, cerramos el portón y nos quedamos adentro”.

A su vez, negó las versiones que hablaban de que los miembros de la barra oficial habían asistido a comer drogados y se encontraban alcoholizados. “No no, nada que ver. Esto es un negocio familiar que la gente suele venir frecuentemente. Esto no es un boliche bailable, es un restaurante". Sobre el final, remarcó que el enfrentamiento "fue afuera del negocio, no adentro".

Así fue el enfrentamiento entre las dos facciones de la barra de Independiente