El dramático testimonio de una madre que busca a sus dos hijas desaparecidas en medio de la represión en Jujuy

De acuerdo al testimonio de la mujer, las dos jóvenes se llaman Malena Tamara Tolay y Karen Araceli Tolay y tienen 25 y 22 años respectivamente. "Recién pregunté porque me dijeron que las tenían acá en la Legislatura", explicó.

"Mandé a mi hija menor a dejarle un par de cosas a la mayor y no sé nada. No sé si las levantaron por nada, no sé qué pasó. Necesito saber dónde están mis hijas", pidió la mujer a las cámaras de C5N que se encuentran en el lugar.

Según las palabras de la madre, Además, especificó que desconoce si estaban en medio de la manifestación y el motivo por el que “las levantaron”. “Recién le pregunté a los policías y dicen que no hay nadie dentro de la Legislatura ni tampoco me pueden decir dónde están", detalló.

En tanto, de acuerdo al informe actualizado de las 17 horas, ambas se encuentran detenidas junto a más de 30 personas pero aún debe confirmar en qué lugar se encuentran. Así como Claudia, en este momento hay muchas personas buscando a sus familiares en las calles ya que desconocen el paradero.